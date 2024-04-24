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В реках Башкирии растет уровень воды

В реках Башкирии растет уровень воды

24 апреля 2024, 04:10
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов поделился обновленными данными о паводке в республике.

Максимальный подъем уровня воды за сутки отметили на реке Таналык в Хайбуллинском районе (+31 см), реке Уфе в деревнях Красный ключ (+30 см), Яман-Порт Нуримановского района (+30 см) и деревне Укман Благовещенского района (+15 см).

У Монумента Дружбы в столице региона уровень воды упал за 18 см. До неблагоприятного уровня вода так и не дошла.

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«На контроле остаются 14 ситуаций в 7 муниципальных районах: Архангельский, Бакалинский, Баймакский, Бижбулякский, Миякинский, Чишминский и город Уфа. Подтоплено 12 участков автодорог, 3 низководных моста, остальные случаи, связанные с подтоплениями 1 садового дома, 4 придомовых участков и 1114 садовых участков», — сообщил Первов.
#Уфа#Паводок#Водоемы#Новости Башкирии#Половодье
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