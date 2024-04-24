В реках Башкирии растет уровень воды

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Максимальный подъем уровня воды за сутки отметили на реке Таналык в Хайбуллинском районе (+31 см), реке Уфе в деревнях Красный ключ (+30 см), Яман-Порт Нуримановского района (+30 см) и деревне Укман Благовещенского района (+15 см).
У Монумента Дружбы в столице региона уровень воды упал за 18 см. До неблагоприятного уровня вода так и не дошла.
«На контроле остаются 14 ситуаций в 7 муниципальных районах: Архангельский, Бакалинский, Баймакский, Бижбулякский, Миякинский, Чишминский и город Уфа. Подтоплено 12 участков автодорог, 3 низководных моста, остальные случаи, связанные с подтоплениями 1 садового дома, 4 придомовых участков и 1114 садовых участков», — сообщил Первов.