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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Показатели младенческой смертности в Башкирии за год выросли на 17,4%

В Башкирии скончались 27 детей в возрасте до одного года

24 апреля 2024, 04:35
Фото: 1MI

Показатели младенческой смертности в Башкирии за год выросли на 17,4%

Данные по смертности среди детей до одного года за первые два месяца 2024 года публикует Росстат.
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Дети

За первые два месяца 2024 года в Башкирии не стало 27 младенцев. По сравнению с тем же периодом в 2023 году данный показатель вырос на 17,4%, или 4 ребенка. Так, в 2024 году на 1 000 новорожденных приходилось 4,6 умерших. В прошлом году этот показатель составлял 3,8.

Отмечается общероссийское снижение показателей смертности среди детей в возрасте до одного год — на 2,6%. Лучшие показатели зарегистрированы в Тульской области (-81,8%), Мордовии (-66,7%), Карачаево-Черкесии (-57,1%) и Омской области (-56,2%).

Между тем, тревожный рост умерших младенцев наблюдается в ЯНАО (в 4 раза), Саратовской (в 3,4 раза) и Калужской (в 3 раза) областях.

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#Общество#Город#Уфа#Дети#Новости Башкирии#Младенческая смертность
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