В Башкирии скончались 27 детей в возрасте до одного года

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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За первые два месяца 2024 года в Башкирии не стало 27 младенцев. По сравнению с тем же периодом в 2023 году данный показатель вырос на 17,4%, или 4 ребенка. Так, в 2024 году на 1 000 новорожденных приходилось 4,6 умерших. В прошлом году этот показатель составлял 3,8.
Отмечается общероссийское снижение показателей смертности среди детей в возрасте до одного год — на 2,6%. Лучшие показатели зарегистрированы в Тульской области (-81,8%), Мордовии (-66,7%), Карачаево-Черкесии (-57,1%) и Омской области (-56,2%).
Между тем, тревожный рост умерших младенцев наблюдается в ЯНАО (в 4 раза), Саратовской (в 3,4 раза) и Калужской (в 3 раза) областях.