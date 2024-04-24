В Башкирии перевозчиков обяжут следить за исправной работой кондиционеров

Все новые автобусы оснащены откидной аппарелью и специальными местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует нормам проекта «Доступная среда». Автобусы «НефАЗ» также оборудованы всем самым необходимым: предусмотрена система ГЛОНАСС, видеонаблюдение, установлены устройства контроля работы водителя, а также система «антисон», которая позволяет поддерживать его работоспособность.



Также с 2019 года в регионе была введена универсальная транспортная карта «Алга» для всех видов общественного транспорта. Использование этой карты позволяет значительно сэкономить на проезде по сравнению с оплатой наличными или банковской картой. Благодаря внедрению карты «Алга» жители региона смогли сэкономить более 1,2 млрд рублей. Также для жителей Уфы была запущена акция «Счастливый час», позволяющая пассажирам пересаживаться на другие виды общественного транспорта по одному билету в течение одного часа. Таким образом, пассажиры, используя свой «счастливый час», смогли сэкономит более 500 млн рублей на оплате проезда в автобусах.



Как отмечают в Минтрансе, в будущем работа по улучшению условий проезда для жителей республики в общественном транспорте продолжится. В планах на 2024 год закупить 200 новых автобусов, используя бюджет фонда национального благосостояния. Автобусы будут оборудованы согласно всем критериям «Доступной среды».