В Башкирии ликвидировали почти 75% дорожных ям

В Уфе и Стерлитамаке начали работу асфальтобетонные заводы — стартовал сезон ямочного ремонта горячим литьем, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем telegram-канале. К концу апреля в регионе запустят еще 15 асфальтобетонных заводов, всего в сезон ямочного ремонта дорог будут работать 32 профильных предприятия.