В Башкирии ликвидировали почти 75% дорожных ям

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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В Уфе и Стерлитамаке начали работу асфальтобетонные заводы — стартовал сезон ямочного ремонта горячим литьем, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем telegram-канале. К концу апреля в регионе запустят еще 15 асфальтобетонных заводов, всего в сезон ямочного ремонта дорог будут работать 32 профильных предприятия.
— Зима в этом году выдалась непростая, дорожное полотно сильно пострадало от перепада температур. Постепенно будем наводить на дорогах порядок. Там, где заводы еще не работают, ремонтируем дороги холодным асфальтом. Из 17 тысяч ям на республиканских и межмуниципальных дорогах 12,5 тысяч уже заделали, — написал Радий Хабиров в своем telegram-канале.
Напомним, в середине апреля Радий Хабиров поручил чиновникам «вылизать» уфимские дороги, сделав акцент на трассе, связывающей региональный центр и аэропорт.
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