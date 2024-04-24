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В Башкирии ликвидировали почти 75% дорожных ям

В Башкирии ликвидировали почти 75% дорожных ям

24 апреля 2024, 07:58
Фото: 1MI
В течение сезона обновления дорожного полотна в регионе будут работать свыше трех десятков асфальтобетонных заводов.

В Уфе и Стерлитамаке начали работу асфальтобетонные заводы — стартовал сезон ямочного ремонта горячим литьем, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем telegram-канале. К концу апреля в регионе запустят еще 15 асфальтобетонных заводов, всего в сезон ямочного ремонта дорог будут работать 32 профильных предприятия.

 

— Зима в этом году выдалась непростая, дорожное полотно сильно пострадало от перепада температур. Постепенно будем наводить на дорогах порядок. Там, где заводы еще не работают, ремонтируем дороги холодным асфальтом. Из 17 тысяч ям на республиканских и межмуниципальных дорогах 12,5 тысяч уже заделали, — написал Радий Хабиров в своем telegram-канале.

 

Напомним, в середине апреля Радий Хабиров поручил чиновникам «вылизать» уфимские дороги, сделав акцент на трассе, связывающей региональный центр и аэропорт.

Ранее наше издание представило топ-5 худших дорог Башкирии.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Стерлитамак#Ремонт дорог#Транспорт#Ямочный ремонт#Трасса
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