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В Башкирии инженерная бригада Центрального военного округа получила орден Жукова

В Башкирии инженерной бригаде ЦВО вручили орден Жукова

24 апреля 2024, 04:20
Фото: 1MI

В Башкирии инженерная бригада Центрального военного округа получила орден Жукова

Награду вручили по указу президента России.

Орден Жукова был вручен 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригаде Центрального военного округа, которая находится в Башкирии. Бригада получила эту высокую награду по указу президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.

Торжественная церемония прикрепления ордена к боевому знамени прошла в присутствии военнослужащих воинской части, представителей Центрального военного округа, ветеранов и юнармейцев. Командиру также было вручено удостоверение к награде.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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