В Башкирии инженерной бригаде ЦВО вручили орден Жукова

Орден Жукова был вручен 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригаде Центрального военного округа, которая находится в Башкирии. Бригада получила эту высокую награду по указу президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.