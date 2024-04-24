В Башкирии инженерной бригаде ЦВО вручили орден Жукова

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:35
Орден Жукова был вручен 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригаде Центрального военного округа, которая находится в Башкирии. Бригада получила эту высокую награду по указу президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.
Торжественная церемония прикрепления ордена к боевому знамени прошла в присутствии военнослужащих воинской части, представителей Центрального военного округа, ветеранов и юнармейцев. Командиру также было вручено удостоверение к награде.