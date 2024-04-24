mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

На рынке в Уфе произошло массовое ДТП

Уфимка попыталась выехать с рынка, но спровоцировала массовое ДТП

24 апреля 2024, 16:21
Фото: ГИБДД по Уфе

На рынке в Уфе произошло массовое ДТП

Сегодня днем в Уфе произошло массовое ДТП, в результате которого один из автомобилей опрокинулся, сообщили городские инспекторы ДПС.

Авария случилась в микрорайоне Шакша, когда 41-летняя женщина была за рулем HondaCivic. При выезде с прилегающей территории рынка, расположенного по улице Гвардейская, она столкнулась с Mitsubishi Carisma, которая опрокинулась на припаркованные автомашины Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.

В результате ДТП четыре автомобиля получили механические повреждения. Однако никто из людей не пострадал, но пользователи соцсетей выразили сочувствие виновнице ДТП. Они считают, что ущерб будет значительным, а заплатить за него придется ей.

Напомним, что сегодня днем «Ларгус» столкнулся лоб в лоб с фурой на трассе М-5 в Туймазинском районе. В результате насчитали три жертвы.

Читайте также:
Врачи сообщили состояние выживших в аварии с пятью погибшими в УфеВ Уфе ГИБДД массово ловит должниковУфимских водителей наказали за провокационные надписи
#Марина Шорина#Происшествия#Уфа#ГИБДД#ДТП
Подпишитесь
Первомай в Уфе: программа дня
Сегодня, 13:53
В Башкирии назвали самые подорожавшие продукты
Сегодня, 17:07
Электричкам в Башкирии сменят режим работы
Сегодня, 14:13
Водители переплачивают за проезд по Восточному выезда в Уфе с прицепом
Сегодня, 13:41
«Уфанет» несколько дней атакуют хакеры
Сегодня, 13:20
В Уфе решили застроить высотками квартал на Ибрагимова
Сегодня, 15:40
"