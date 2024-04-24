Уфимка попыталась выехать с рынка, но спровоцировала массовое ДТП

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Авария случилась в микрорайоне Шакша, когда 41-летняя женщина была за рулем HondaCivic. При выезде с прилегающей территории рынка, расположенного по улице Гвардейская, она столкнулась с Mitsubishi Carisma, которая опрокинулась на припаркованные автомашины Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.
В результате ДТП четыре автомобиля получили механические повреждения. Однако никто из людей не пострадал, но пользователи соцсетей выразили сочувствие виновнице ДТП. Они считают, что ущерб будет значительным, а заплатить за него придется ей.
Напомним, что сегодня днем «Ларгус» столкнулся лоб в лоб с фурой на трассе М-5 в Туймазинском районе. В результате насчитали три жертвы.