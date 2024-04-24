mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

«Уфанет» несколько дней атакуют хакеры

«Уфанет» несколько дней атакуют хакеры

24 апреля 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Пользователи услуг «Уфанет» на протяжении нескольких дней испытывают проблемы с интернетом в Башкирии. Из-за DDoS-атаки пользователи требуют вернуть им деньги.

Еще с 22 апреля наблюдается серьезная кибератака на сети «Уфанет» во всех регионах присутствия. Отметим, что услугами компании пользуются не только в Башкирии, но и в Татарстане, Нижегородской, Оренбургской, Московской, Рязанской областях и Марий Эл.

Специалисты компании вместе с Роскомнадзором занимаются устранением проблемы. Из-за этого пользователи могут испытывать проблемы с работой отдельных сервисов.

Решение по компенсации планируют принять после окончания восстановительных работ. Сейчас компания ставит главной целью устранить последствия кибератаки. Однако в комментариях ряд пользователей считают, что им пора разрывать отношения с «Уфанет». Они настаивают, что с другими операторами подобных проблем нет.

Пользователи Telegram заметили сбой, но в Башкирии его нет
Узнать подробнее
Читайте также:
«Уфанет» сообщил о сбояхЖители Башкирии в шоке от концерта ШаманаТПП Башкортостана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве
#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Уфанет#Хакеры#Кибератака
Подпишитесь
Первомай в Уфе: программа дня
Сегодня, 13:53
«Шаман» в Уфе: растроганные бабушки и билеты за половину пенсии
Сегодня, 06:43
Электричкам в Башкирии сменят режим работы
Сегодня, 14:13
Водители переплачивают за проезд по Восточному выезда в Уфе с прицепом
Сегодня, 13:41
В Башкирии перевозчиков обяжут следить за исправной работой кондиционеров
Сегодня, 04:37
"