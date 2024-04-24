«Уфанет» несколько дней атакуют хакеры

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Еще с 22 апреля наблюдается серьезная кибератака на сети «Уфанет» во всех регионах присутствия. Отметим, что услугами компании пользуются не только в Башкирии, но и в Татарстане, Нижегородской, Оренбургской, Московской, Рязанской областях и Марий Эл.
Специалисты компании вместе с Роскомнадзором занимаются устранением проблемы. Из-за этого пользователи могут испытывать проблемы с работой отдельных сервисов.
Решение по компенсации планируют принять после окончания восстановительных работ. Сейчас компания ставит главной целью устранить последствия кибератаки. Однако в комментариях ряд пользователей считают, что им пора разрывать отношения с «Уфанет». Они настаивают, что с другими операторами подобных проблем нет.