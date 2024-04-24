«Уфанет» несколько дней атакуют хакеры

Еще с 22 апреля наблюдается серьезная кибератака на сети «Уфанет» во всех регионах присутствия. Отметим, что услугами компании пользуются не только в Башкирии, но и в Татарстане, Нижегородской, Оренбургской, Московской, Рязанской областях и Марий Эл.