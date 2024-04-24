ТПП Башкортостана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

Учитывая важность позиций Башкортостана и ТПП РБ в интеграции субъектов региона, ТПП Узбекистана подписала соглашение о сотрудничестве. Этот документ — важный шаг в укреплении партнерства и промышленной кооперации с перспективой создания совместных производств. Соглашение предусматривает расширение и совершенствование взаимовыгодных торгово-экономических и научно-технических связей, а также содействие в реализации инвестпроектов.