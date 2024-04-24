ТПП Башкортостана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Данная международная площадка зарекомендовала себя как оптимальный механизмом укрепления партнерства и совместного решения глобальных задач. Кроме того, в таком формате в деловых советах участвуют предприниматели двух стран. Отметим, что от России в состав рабочей группы входит 228 предприятий.
В условиях усиления санкций ТПП РБ своевременно позаботилась об обеспечении полноценной бизнес-кооперации и открыла на территории Узбекистана свое представительство.
Учитывая важность позиций Башкортостана и ТПП РБ в интеграции субъектов региона, ТПП Узбекистана подписала соглашение о сотрудничестве. Этот документ — важный шаг в укреплении партнерства и промышленной кооперации с перспективой создания совместных производств. Соглашение предусматривает расширение и совершенствование взаимовыгодных торгово-экономических и научно-технических связей, а также содействие в реализации инвестпроектов.
По вопросам взаимодействия с Республикой Узбекистан обращайтесь в Департамент международного и межрегионального сотрудничества ТПП РБ по номеру +7 (347) 276-22-78.