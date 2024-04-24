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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 09:05

ТПП Башкортостана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

ТПП Башкортостана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

24 апреля 2024, 08:29
Фото: ТПП РБ
В рамках «ИННОПРОМа» состоялось 9-е совместное заседание Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов. Оно прошло при участии руководства ТПП Российской Федерации и ТПП Республики Узбекистан.

Данная международная площадка зарекомендовала себя как оптимальный механизмом укрепления партнерства и совместного решения глобальных задач. Кроме того, в таком формате в деловых советах участвуют предприниматели двух стран. Отметим, что от России в состав рабочей группы входит 228 предприятий.

В условиях усиления санкций ТПП РБ своевременно позаботилась об обеспечении полноценной бизнес-кооперации и открыла на территории Узбекистана свое представительство.

Учитывая важность позиций Башкортостана и ТПП РБ в интеграции субъектов региона, ТПП Узбекистана подписала соглашение о сотрудничестве. Этот документ — важный шаг в укреплении партнерства и промышленной кооперации с перспективой создания совместных производств. Соглашение предусматривает расширение и совершенствование взаимовыгодных торгово-экономических и научно-технических связей, а также содействие в реализации инвестпроектов.

Фото: ТПП РБ

По вопросам взаимодействия с Республикой Узбекистан обращайтесь в Департамент международного и межрегионального сотрудничества ТПП РБ по номеру +7 (347) 276-22-78.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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