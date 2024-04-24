Сообщника бизнесмена, избившего подростков в Башкирии, арестовали на два месяца

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
По данным телеграм-каналов, обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца. Пытаясь убедить суд в избрании иной меры пресения, Надыров привел доводы о своей семье с 8 детьми, беременной женой и множеством кредитов.
«Без меня семья пропадет», — сказал Надыров в суде, запрашивая домашний арест.
Напомним, инцидент произошел в селе Иглино в субботу, 20 апреля. Группу подростков в Иглино жестоко избил местный житель со своими сыновьями. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда их вдруг их подрезал джип. Предположительно из него вышел местный предприниматель. По мнению мужчины, подростки якобы отпустили ряд нецензурных высказываний в его адрес, в связи с чем начал тот кричать и всячески высказывать свое возмущение. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку.