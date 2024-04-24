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Published Сегодня, 03:37

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Updated Сегодня, 03:39

Следователи проводят проверку после гибели годовалого малыша в Башкирии

Следователи проводят проверку после гибели годовалого малыша в Башкирии

24 апреля 2024, 03:37
Фото: МЧС
Следователи организовали проверку после гибели ребенка в реке в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. Правоохранители опрашивают очевидцев. Кроме того, предстоит выяснить жилищно-бытовые условия в семье погибшего малыша.

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Напомним, трагический инцидент случился накануне, 23 апреля. В деревне Янтышево 24-летняя мать отдыхала на берегу с подругами и детьми— годовалым и двухгодовалым ребеноком. В какой-то момент женщина потеряла младшего мальчика из виду, вскоре его бездыханное тело обнаружили в воде.

#Происшествия#Уфа#Водоемы#Новости Башкирии
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