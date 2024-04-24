Следователи проводят проверку после гибели годовалого малыша в Башкирии

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Сотрудники осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. Правоохранители опрашивают очевидцев. Кроме того, предстоит выяснить жилищно-бытовые условия в семье погибшего малыша.
Напомним, трагический инцидент случился накануне, 23 апреля. В деревне Янтышево 24-летняя мать отдыхала на берегу с подругами и детьми— годовалым и двухгодовалым ребеноком. В какой-то момент женщина потеряла младшего мальчика из виду, вскоре его бездыханное тело обнаружили в воде.