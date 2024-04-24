Следователи проводят проверку после гибели годовалого малыша в Башкирии

Напомним, трагический инцидент случился накануне, 23 апреля. В деревне Янтышево 24-летняя мать отдыхала на берегу с подругами и детьми— годовалым и двухгодовалым ребеноком. В какой-то момент женщина потеряла младшего мальчика из виду, вскоре его бездыханное тело обнаружили в воде.