Скандалистка из Уфы заинтересовала полицию

Сегодня в уфимских соцсетях появилась запись видео с улицы Авроры. Из записи понятно, что женщина выбрасывает из окон свой квартиры всяческий хлам, среди которого обувь и пластиковая тара. Мусор летит прямиком на припаркованные возле многоэтажки автомобили.