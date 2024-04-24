Скандалистка из Уфы заинтересовала полицию

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Сегодня в уфимских соцсетях появилась запись видео с улицы Авроры. Из записи понятно, что женщина выбрасывает из окон свой квартиры всяческий хлам, среди которого обувь и пластиковая тара. Мусор летит прямиком на припаркованные возле многоэтажки автомобили.
— Сообщение зарегистрировано в отделе полиции №3 УМВД России по Уфе. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ, — сообщили mkset в пресс-службе УМВД по Республике Башкортостан.