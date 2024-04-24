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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Скандалистка из Уфы заинтересовала полицию

Скандалистка из Уфы заинтересовала полицию

24 апреля 2024, 10:57
Фото: 1MI
Правоохранительные органы начали проверку по заявлению трех автомобилистов, чей транспорт пострадал от неадекватного поведения соседки.

Сегодня в уфимских соцсетях появилась запись видео с улицы Авроры. Из записи понятно, что женщина выбрасывает из окон свой квартиры всяческий хлам, среди которого обувь и пластиковая тара. Мусор летит прямиком на припаркованные возле многоэтажки автомобили.

— Сообщение зарегистрировано в отделе полиции №3 УМВД России по Уфе. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ, — сообщили mkset в пресс-службе УМВД по Республике Башкортостан.
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Мусор#Полиция
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