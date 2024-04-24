Штормовое предупреждение в Уфе: известно о первых пострадавших от непогоды

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Так, сегодня ранним утром в ЕДДС г. Уфы поступила информация о том, что по адресу: ул. Губайдуллина, 21, упало дерево на автомобили «Шкода-Октавия», «Лада-Гранта» и «Киа-Рио».
Транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, из людей никто не пострадал. Управляющая компания убрала упавшее дерево.
Напомним, ранее стало известно, что в Башкирию придут грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра 15–20 м/с. В Уфе, по данным городской администрации, 24 апреля прогнозируют кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 18м/с.