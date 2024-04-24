mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Три автомобиля в Уфе получили повреждение от упавшего на них дерева

Штормовое предупреждение в Уфе: известно о первых пострадавших от непогоды

24 апреля 2024, 05:50
Фото: 1MI

Три автомобиля в Уфе получили повреждение от упавшего на них дерева

Подробности сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Так, сегодня ранним утром в ЕДДС г. Уфы поступила информация о том, что по адресу: ул. Губайдуллина, 21, упало дерево на автомобили «Шкода-Октавия», «Лада-Гранта» и «Киа-Рио».

Транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, из людей никто не пострадал. Управляющая компания убрала упавшее дерево.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирию придут грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра 15–20 м/с. В Уфе, по данным городской администрации, 24 апреля прогнозируют кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 18м/с.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Погода#Штормовое предупреждение#Новости Башкирии#Сильный ветер
Подпишитесь
«Шаман» в Уфе: растроганные бабушки и билеты за половину пенсии
Сегодня, 06:43
В Салавате во дворе дома произошла потасовка со стрельбой
Сегодня, 05:53
За малышом, утонувшим в реке, недосмотрела мать
Сегодня, 05:20
В Уфе на «зебре» сбили неизвестную женщину
Сегодня, 04:49
В Башкирии перевозчиков обяжут следить за исправной работой кондиционеров
Сегодня, 04:37
"