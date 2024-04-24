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Шторм в Башкирии: угрожает ли республике «татарстанский» ураган

Шторм в Башкирии: угрожает ли республике «татарстанский» ураган

24 апреля 2024, 08:20
Фото: соцсети
Несколько районов Татарстана 23 апреля пострадали из-за непогоды. Соседнюю республику накрыли ураган, град и гроза. Сильный ветер валил деревья и повредил дома с автомобилями. Mkset выяснил у синоптиков, угрожает ли непогода Башкирии.

Со слов начальника отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитовы, на 24 апреля по республике местами действительно ожидают град, ливни и шквалистый ветер.

Тем не менее синоптики не прогнозируют опасных явлений, какие были в Татарстане.

На Татарстан обрушился мощнейший град с ураганом
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«Пока прогнозы соответствуют критериям неблагоприятного, но не опасного явления. Местами ливни, град, но не такие интенсивные. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Будем наблюдать. В случае чего, будет выпущено штормовое предупреждение», — сообщила Загитова.
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