Шторм в Башкирии: угрожает ли республике «татарстанский» ураган

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Со слов начальника отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитовы, на 24 апреля по республике местами действительно ожидают град, ливни и шквалистый ветер.
Тем не менее синоптики не прогнозируют опасных явлений, какие были в Татарстане.
«Пока прогнозы соответствуют критериям неблагоприятного, но не опасного явления. Местами ливни, град, но не такие интенсивные. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Будем наблюдать. В случае чего, будет выпущено штормовое предупреждение», — сообщила Загитова.