Шторм в Башкирии: угрожает ли республике «татарстанский» ураган

Несколько районов Татарстана 23 апреля пострадали из-за непогоды. Соседнюю республику накрыли ураган, град и гроза. Сильный ветер валил деревья и повредил дома с автомобилями. Mkset выяснил у синоптиков, угрожает ли непогода Башкирии.