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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Шок-контент: в Уфе нашествие тараканов

24 апреля 2024, 11:22
Полчище прусаков оккупировало канализационный люк на улице Кольцевой.

Крайне чувствительный контент появился сегодня в уфимском Telegram-пространстве. Там разместили ролик с полчищем тараканов, которым кишит система канализации на улице Кольцевой в Уфе. Авторы шок-контента утверждают, что насекомые появились возле дома №155.

 

— Очень неприятно видеть таких соседей. Откуда они в таком количестве — даже догадок нет. И кто должен за это отвечать — тоже неясно, — рассказали местные жители.

 

Как известно, тараканы опасны тем, что являются переносчиками многих заболеваний: дизентерии, гастроэнтерита, ряда урогенитальных инфекций, сальмонеллеза, менингита, пневмонии. Тараканы относятся к тем насекомым, которые способны давать потомство в рекордно короткие сроки. Размножение тараканов занимает совсем немного времени, поэтому попавшие в квартиру паразиты быстро ее осваивают и заселяют.

#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Канализация#Заболевания
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