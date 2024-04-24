Шок-контент: в Уфе нашествие тараканов

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Крайне чувствительный контент появился сегодня в уфимском Telegram-пространстве. Там разместили ролик с полчищем тараканов, которым кишит система канализации на улице Кольцевой в Уфе. Авторы шок-контента утверждают, что насекомые появились возле дома №155.
— Очень неприятно видеть таких соседей. Откуда они в таком количестве — даже догадок нет. И кто должен за это отвечать — тоже неясно, — рассказали местные жители.
Как известно, тараканы опасны тем, что являются переносчиками многих заболеваний: дизентерии, гастроэнтерита, ряда урогенитальных инфекций, сальмонеллеза, менингита, пневмонии. Тараканы относятся к тем насекомым, которые способны давать потомство в рекордно короткие сроки. Размножение тараканов занимает совсем немного времени, поэтому попавшие в квартиру паразиты быстро ее осваивают и заселяют.