Шок-контент: в Уфе нашествие тараканов

Как известно, тараканы опасны тем, что являются переносчиками многих заболеваний: дизентерии, гастроэнтерита, ряда урогенитальных инфекций, сальмонеллеза, менингита, пневмонии. Тараканы относятся к тем насекомым, которые способны давать потомство в рекордно короткие сроки. Размножение тараканов занимает совсем немного времени, поэтому попавшие в квартиру паразиты быстро ее осваивают и заселяют.