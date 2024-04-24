mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Первомай в Уфе: программа дня

Первомай в Уфе: программа дня

24 апреля 2024, 13:53
Фото: mkset.ru
Администрация Уфы рассказала, какие мероприятия пройдут по случаю празднования 1 мая.

В Telegram-канале городской администрации пояснили, что Первомай будет отмечаться в течение двух дней — 30 апреля и 1 мая. К празднику весны и труда в столице Башкирии организуют патриотические, познавательные и культурные мероприятия на различных площадках.

Вечером во вторник концерты проведут в уфимской детской филармонии и детской школы искусств имени Адигама Искужина. Начало запланировано на 17:30 и 18:00 соответственно.

К полудню следующего дня начнутся концерты и запуск фонтанов в рамках «Мелодии весны». Эти мероприятия ожидаются в парке культуры и отдыха «Первомайский».

С этого же момента там проведут фестиваль национальных культур, куда включили гала-концерт, хоровод, церемонию награждения, ярмарки национальной кухни и ремесленников, интерактивные площадки и мастер-классы. Закончить планируют до 17 часов вечера, а уже через час в сквере «Дубки» включат фонтан «Танцующие журавли».

Как будут работать больницы и поликлиники на майские праздники в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
«Шаман» в Уфе: растроганные бабушки и билеты за половину пенсииУраза-байрам в Уфе: куда пойтиУфимцы вырастили в теплице 40 тысяч тюльпанов
#Марина Шорина#Уфа#1 Мая#Праздник#Мероприятия
Подпишитесь
«Шаман» в Уфе: растроганные бабушки и билеты за половину пенсии
Сегодня, 06:43
Электричкам в Башкирии сменят режим работы
Сегодня, 14:13
Водители переплачивают за проезд по Восточному выезда в Уфе с прицепом
Сегодня, 13:41
«Уфанет» несколько дней атакуют хакеры
Сегодня, 13:20
В Башкирии перевозчиков обяжут следить за исправной работой кондиционеров
Сегодня, 04:37
"