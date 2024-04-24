Первомай в Уфе: программа дня

С этого же момента там проведут фестиваль национальных культур, куда включили гала-концерт, хоровод, церемонию награждения, ярмарки национальной кухни и ремесленников, интерактивные площадки и мастер-классы. Закончить планируют до 17 часов вечера, а уже через час в сквере «Дубки» включат фонтан «Танцующие журавли».