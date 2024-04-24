Первомай в Уфе: программа дня

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Telegram-канале городской администрации пояснили, что Первомай будет отмечаться в течение двух дней — 30 апреля и 1 мая. К празднику весны и труда в столице Башкирии организуют патриотические, познавательные и культурные мероприятия на различных площадках.
Вечером во вторник концерты проведут в уфимской детской филармонии и детской школы искусств имени Адигама Искужина. Начало запланировано на 17:30 и 18:00 соответственно.
К полудню следующего дня начнутся концерты и запуск фонтанов в рамках «Мелодии весны». Эти мероприятия ожидаются в парке культуры и отдыха «Первомайский».
С этого же момента там проведут фестиваль национальных культур, куда включили гала-концерт, хоровод, церемонию награждения, ярмарки национальной кухни и ремесленников, интерактивные площадки и мастер-классы. Закончить планируют до 17 часов вечера, а уже через час в сквере «Дубки» включат фонтан «Танцующие журавли».