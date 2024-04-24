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Мужчина очнулся с отверткой в черепе после застолья

24 апреля 2024, 10:46
Инструмент ему в голову воткнул партнёр по алкогольной вечеринке, сообщает башкирская полиция.

Отдел полиции по Куюргазинскому району Башкортостана начал проверку по сигналу, поступившему от медиков. Врачи сообщили в полицию о том, что к ним поступил пациент с необычной травмой: из черепа 44-летнего пострадавшего торчала отвёртка.

— Как установили сотрудники полиции, к медикам обратился 44-летний местный житель. Травму он получил в ходе распития спиртных напитков. Между мужчиной и его 37-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого был нанесён удар отвёрткой, — сообщает пресс-служба УМВД по РБ. — В настоящее время проводиться проверка, материалы переданы для принятия процессуального решения.

 

Напомним, ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о необычном случае в практике врачей Кумертау. Для спасения пациента нужно было проводить компьютерную томографию и трепанацию черепа. По счастью, отвертка повредила только мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов. После успешной операции пациента госпитализировали в отделение травматологии.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Конфликт#Полиция#Алкоголь#Травма
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