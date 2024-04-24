Мужчина очнулся с отверткой в черепе после застолья

Напомним, ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о необычном случае в практике врачей Кумертау. Для спасения пациента нужно было проводить компьютерную томографию и трепанацию черепа. По счастью, отвертка повредила только мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов. После успешной операции пациента госпитализировали в отделение травматологии.