Мужчина очнулся с отверткой в черепе после застолья

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Отдел полиции по Куюргазинскому району Башкортостана начал проверку по сигналу, поступившему от медиков. Врачи сообщили в полицию о том, что к ним поступил пациент с необычной травмой: из черепа 44-летнего пострадавшего торчала отвёртка.
— Как установили сотрудники полиции, к медикам обратился 44-летний местный житель. Травму он получил в ходе распития спиртных напитков. Между мужчиной и его 37-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого был нанесён удар отвёрткой, — сообщает пресс-служба УМВД по РБ. — В настоящее время проводиться проверка, материалы переданы для принятия процессуального решения.
Напомним, ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о необычном случае в практике врачей Кумертау. Для спасения пациента нужно было проводить компьютерную томографию и трепанацию черепа. По счастью, отвертка повредила только мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов. После успешной операции пациента госпитализировали в отделение травматологии.