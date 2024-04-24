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Мертвецки пьяного водителя без прав сдали через чат-бот

Мертвецки пьяного водителя без прав сдали через чат-бот

24 апреля 2024, 08:17
Фото: 1MI
Тест показал 1500 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это соответствует тяжелой степени опьянения.

Сообщение в чат-бот помогло выявить пьяного водителя, совершившего двойное ДТП в Уфе, пишет официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимира Севастьянова. Автор обращения сообщил в чат-бот, что в районе ДК УМПО водитель за рулем Daewoo Nexia задел несколько автомобилей.

Сотрудники ДПС обнаружили на месте аварии 39-летнего нетрезвого уфимца. Водителю предложили сразу пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Алкотестер показал 1500 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Такой показатель соответствует тяжелой степени опьянения. Водитель Daewoo Nexia настаивал на том, что выпил алкоголь уже после двойного ДТП. Кроме того, у мужчины не оказалось водительских прав.

В отношении уфимца составлено два протокола.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#ДТП#Транспорт
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