Мертвецки пьяного водителя без прав сдали через чат-бот

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Сообщение в чат-бот помогло выявить пьяного водителя, совершившего двойное ДТП в Уфе, пишет официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимира Севастьянова. Автор обращения сообщил в чат-бот, что в районе ДК УМПО водитель за рулем Daewoo Nexia задел несколько автомобилей.
Сотрудники ДПС обнаружили на месте аварии 39-летнего нетрезвого уфимца. Водителю предложили сразу пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Алкотестер показал 1500 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Такой показатель соответствует тяжелой степени опьянения. Водитель Daewoo Nexia настаивал на том, что выпил алкоголь уже после двойного ДТП. Кроме того, у мужчины не оказалось водительских прав.
В отношении уфимца составлено два протокола.