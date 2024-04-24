Мертвецки пьяного водителя без прав сдали через чат-бот

Сотрудники ДПС обнаружили на месте аварии 39-летнего нетрезвого уфимца. Водителю предложили сразу пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Алкотестер показал 1500 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Такой показатель соответствует тяжелой степени опьянения. Водитель Daewoo Nexia настаивал на том, что выпил алкоголь уже после двойного ДТП. Кроме того, у мужчины не оказалось водительских прав.