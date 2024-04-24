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Updated Сегодня, 08:32

В Башкирии появится логистический комплекс от известного маркетплейса

Крупнейший маркетплейс построит в Башкирии логистический комплекс

24 апреля 2024, 08:07
Фото: BK Радий Хабиров

В Башкирии появится логистический комплекс от известного маркетплейса

Проект поможет развивать электронную торговлю в республике.

На форуме «Мир возможностей» Радий Хабиров вместе с генеральным директором компании Wildberries, Татьяной Владимировной Бакальчук обсудили реализацию совместного проекта — строительство логистического комплекса в Башкортостане.

Он будет способствовать развитию электронной торговли в регионе и соседних областях, а также предоставит возможность малому и среднему бизнесу выйти на большой рынок. Планируется выделение земельного участка под комплекс и подписание соглашения об инвестиционных намерениях на ПМЭФ-2024, — рассказал Глава республики у себя на странице в социальных сетях.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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