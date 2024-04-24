Крупнейший маркетплейс построит в Башкирии логистический комплекс

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
На форуме «Мир возможностей» Радий Хабиров вместе с генеральным директором компании Wildberries, Татьяной Владимировной Бакальчук обсудили реализацию совместного проекта — строительство логистического комплекса в Башкортостане.
Он будет способствовать развитию электронной торговли в регионе и соседних областях, а также предоставит возможность малому и среднему бизнесу выйти на большой рынок. Планируется выделение земельного участка под комплекс и подписание соглашения об инвестиционных намерениях на ПМЭФ-2024, — рассказал Глава республики у себя на странице в социальных сетях.