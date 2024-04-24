Концерт SHAMAN`а в Уфе: дорогое удовольствие или норма жизни

SHAMAN — это не только автор и исполнитель хитов, но и продуктивный гастролёр. Он известен своим плотным концертным графиком. В ближайшие дни его шоу пройдут в нескольких крупных городах. 25 апреля SHAMAN приедет в Набережные Челны. Здесь цены на билеты стартуют от 4000₽. 12 мая SHAMAN выступит в Рязани: стоимость входа на шоу — от 1500₽. Самые дорогие билеты стоят также, как и в Уфе — 7000₽. Во всех городах артист выступит на крупных площадках.