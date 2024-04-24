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Источник фото: memepedia.ru

Концерт SHAMAN`а в Уфе: дорогое удовольствие или норма жизни

24 апреля 2024, 12:31
Источник фото: memepedia.ru
В соцсетях до сих пор не утихают споры о шоу артиста, состоявшемся в прошлую субботу, 20 апреля, в столице Башкирии.

20 апреля в Уфе выступил SHAMAN. Популярный артист представил на «Уфа-Арене» свою титульную шоу-программу «Я Русский». Концерт стал громким событием для Уфы. В зале невозможно было найти свободное место, а билеты на SHAMAN`а разошлись за пару дней. Именно стоимость посещения шоу вызвала реакцию пользователей соцсетей. Кто-то посчитал визит на концерт слишком дорогим удовольствием, кто-то — наоборот, посильными тратами за развлечение. Как известно mkset, стоимость билетов на концерт SHAMAN`а варьировалась от ₽1500 до ₽7000.

 

— Ладно, за билет еще можно сколько-то заплатить. Ну, не больше «трёшки»… Но цены мерча видели? Это жесть! Майки по четыре тысячи, — описывает ценовые категории Дмитрий в одном из городских пабликов.
— Да вы знаете, сколько билеты на него стоят в Питере или Москве? Вы там со своими семью тысячи на улице стоять будете! Шоу реально крутое, и такие истории дешево стоить не могут! — делится в соцсетях своим мнением Юлия.

 

SHAMAN — это не только автор и исполнитель хитов, но и продуктивный гастролёр. Он известен своим плотным концертным графиком. В ближайшие дни его шоу пройдут в нескольких крупных городах. 25 апреля SHAMAN приедет в Набережные Челны. Здесь цены на билеты стартуют от 4000₽. 12 мая SHAMAN выступит в Рязани: стоимость входа на шоу — от 1500₽. Самые дорогие билеты стоят также, как и в Уфе — 7000₽. Во всех городах артист выступит на крупных площадках.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Социальные сети#Концерт#Знаменитости
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