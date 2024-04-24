Исчезновение озера, штормовое предупреждение и кондиционеры в автобусах

Как стало известно позднее, мать погибшего ребёнка не присматривала за ним. Вместе с друзьями она устроила пикник в лесу и оставила малыша без внимания. Без присмотра взрослых ребёнок поскользнулся и упал в воду, его быстро унесло сильным течением. В первые 15 минут компания пыталась отыскать его своими силами. Позже вызвали экстренные службы. Спасатели сразу приступили к поискам, а уже спустя два часа нашли тело мальчика в воде — в километре от места, где его видели в последний раз.