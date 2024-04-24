Исчезновение озера, штормовое предупреждение и кондиционеры в автобусах

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Published Сегодня, 13:45
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Updated Сегодня, 13:45
Рауф Габдуллин, глава уфимской семьи, которая похитила и избила подростков, заявил в суде, что подростки сами спровоцировали конфликт. Он также утверждает, что сам явился в следственный комитет и не был задержан. Габдуллин просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, громкий инцидент произошел несколько дней назад в Иглинском районе. По словам пострадавших от нападения Губдуллина и его сыновей подростков, мужчины вступили с ними в словесную перепалку, которая позднее переросла в драку — у пострадавших диагностированы различные травмы. По предварительным данным, вероятной причиной конфликта могли стать нелицеприятные высказывания подростков в адрес мужчины.
Озеро Ыгышма в Башкирии исчезло уже в пятый раз за последние сто лет. Исчезновения озера происходили в 1921, 1975, 2021 и 2022 годах, однако всегда вновь возвращалась в озеро. Исчезновение озера объясняется уникальным природным феноменом. Так, Ыгышма и окрестные озера, включая Йылкысыккан, Олокуль и Заросшее, образовались в карстовых воронках в средней части бассейна реки Шульган — правым притоком реки Белая. В этом районе Шульган течёт под землёй, пройдя подземный участок, вода снова появляется на поверхности, образуя мощный источник Голубого озера во входном гроте пещеры.
Несколько районов Татарстана 23 апреля пострадали из-за непогоды. Соседнюю республику накрыли ураган, град и гроза. Mkset выяснил у синоптиков, угрожает ли непогода Башкирии. Так, сегодня, 24 апреля по республике местами действительно ожидают град, ливни и шквалистый ветер. Тем не менее синоптики не прогнозируют опасных явлений, какие были в Татарстане.
На форуме «Мир возможностей» Радий Хабиров вместе с генеральным директором компании Wildberries, Татьяной Бакальчук обсудили реализацию совместного проекта — строительство логистического комплекса в Башкортостане. Предполагается, что проект будет способствовать развитию электронной торговли в регионе и соседних областях, а также предоставит возможность малому и среднему бизнесу выйти на большой рынок.
В Башкирии планируется внести изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», которые обязывают перевозчиков обеспечивать исправную работу следующего оборудования, установленного в автобусах: системы контроля температуры воздуха (кондиционера), электронного информационного табло и устройства для безналичной оплаты проезда.
Бездыханное тело годовалого ребенка нашли в деревне Янтышево Хайбуллинского района Башкирии. Погибшего малыша нашли в реке Сакмара. О пропаже сына спасателям сообщила мать ребенка. Женщина пояснила, что мальчик находился с ней на берегу.
Как стало известно позднее, мать погибшего ребёнка не присматривала за ним. Вместе с друзьями она устроила пикник в лесу и оставила малыша без внимания. Без присмотра взрослых ребёнок поскользнулся и упал в воду, его быстро унесло сильным течением. В первые 15 минут компания пыталась отыскать его своими силами. Позже вызвали экстренные службы. Спасатели сразу приступили к поискам, а уже спустя два часа нашли тело мальчика в воде — в километре от места, где его видели в последний раз.