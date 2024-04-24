Электричкам в Башкирии сменят режим работы

Так, в субботу, 27 апреля, поезда будут двигаться по рабочему расписанию на пятницу. В этот день назначаются электрички из Приуралья, Раевки, Улу-Теляк в Уфу, а также в Урман и из Демы в Раевку. В этот же день выведут из расписания поезда из Приютово в Абдулино, из Демы в Ашу и обратно по обоим направлениям.