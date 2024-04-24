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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Электричкам в Башкирии сменят режим работы

Электричкам в Башкирии сменят режим работы

24 апреля 2024, 14:13
Фото: 1MI
Из-за празднования 1 мая в Башкирии планируют изменить график движения электричек. Об этом предупредили в министерстве транспорта региона.

Так, в субботу, 27 апреля, поезда будут двигаться по рабочему расписанию на пятницу. В этот день назначаются электрички из Приуралья, Раевки, Улу-Теляк в Уфу, а также в Урман и из Демы в Раевку. В этот же день выведут из расписания поезда из Приютово в Абдулино, из Демы в Ашу и обратно по обоим направлениям.

До конца апреля далее электрички будут ходить по субботнему графику. В праздничный день движение запланировано как в воскресенье, а второго мая — по прежнему рабочему ритму.

Фото: Скриншот

Ранее мэрия Уфы озвучила программу празднования 1 мая. Подробности, что ждет горожан и гостей города, — в материале Mkset.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Электричка#Минтранс
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