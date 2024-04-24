Электричкам в Башкирии сменят режим работы

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Так, в субботу, 27 апреля, поезда будут двигаться по рабочему расписанию на пятницу. В этот день назначаются электрички из Приуралья, Раевки, Улу-Теляк в Уфу, а также в Урман и из Демы в Раевку. В этот же день выведут из расписания поезда из Приютово в Абдулино, из Демы в Ашу и обратно по обоим направлениям.
До конца апреля далее электрички будут ходить по субботнему графику. В праздничный день движение запланировано как в воскресенье, а второго мая — по прежнему рабочему ритму.
Ранее мэрия Уфы озвучила программу празднования 1 мая. Подробности, что ждет горожан и гостей города, — в материале Mkset.