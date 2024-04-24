Актер из Башкирии прошел онлайн-отбор в ГИТИС по итогам образовательного проекта МТС

— Проведение онлайн-консультаций в ГИТИС стало уже для нас доброй традицией. В прошлом году в наших онлайн-консультациях принимали участие сотни человек из разных регионов России. Среди рекомендованных к поступлению в ведущий театральный вуз были и школьники из Поволжья — Самары, Ижевска, Кирова и других городов. Мы стремимся обеспечить равные возможности для всех абитуриентов и поддержать талантливых ребят из регионов. И я очень рад, что цифровой формат консультаций помог и в этом году найти новые таланты из Башкортостана. Желаю Егору дальнейших успехов в нелёгком, но интересном творческом пути, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.