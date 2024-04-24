Актер из Башкирии прошел онлайн-отбор в ГИТИС по итогам образовательного проекта МТС

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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По итогам консультаций юный уфимец Егор Двинянинов рекомендован к поступлению на актерский факультет ГИТИСа.
Предварительные онлайн-консультации на актерский факультет ГИТИСа для жителей Башкортостана прошли 18–19 апреля 2024 года. Всего в мероприятии приняли участие более 250 школьников и студентов колледжей из Приволжского и Южного федеральных округов. Оценивала таланты участников старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Георгиевна Николаева. Кроме того, в первый день консультаций 18 апреля мастер поделилась профессиональными секретами и рекомендациями. Егор Двинянинов стал единственным представителем Башкортостана, успешно прошедшим на второй этап вступительных испытаний, которые состоятся в Москве в стенах ГИТИСа. Пройти первичный онлайн-отбор ему помогли произведения российских авторов.
Егор тщательно подошёл к выбору программы для онлайн-консультаций с педагогом ГИТИСа. Он прочитал стихотворение Александра Пушкина «Зима. Что делать нам в деревне», а также отрывок из рассказа Антона Чехова «Смерть чиновника», молодой человек с помощью эмоций постарался раскрыть тему «маленького человека». Завершил свое выступление Егор прочтением басни Ивана Крылова «Демьянова уха».
— Проведение онлайн-консультаций в ГИТИС стало уже для нас доброй традицией. В прошлом году в наших онлайн-консультациях принимали участие сотни человек из разных регионов России. Среди рекомендованных к поступлению в ведущий театральный вуз были и школьники из Поволжья — Самары, Ижевска, Кирова и других городов. Мы стремимся обеспечить равные возможности для всех абитуриентов и поддержать талантливых ребят из регионов. И я очень рад, что цифровой формат консультаций помог и в этом году найти новые таланты из Башкортостана. Желаю Егору дальнейших успехов в нелёгком, но интересном творческом пути, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.