Врачи сообщили состояние выживших в аварии с пятью погибшими в Уфе

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
По данным ведомства, молодой человек сейчас находится в состоянии средней тяжести. Состояние девушки же по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.
Сейчас родственникам погибших оказывается психологическая помощь. Напомним, страшная авария случилась 19 апреля. ВАЗ-2115, в котором ехали семь человек, на огромной скорости врезались в поливомоечную машину. В результате произошедшего погибли водитель и еще четверо пассажиров.