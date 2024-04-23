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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Врачи сообщили состояние выживших в аварии с пятью погибшими в Уфе

Врачи сообщили состояние выживших в аварии с пятью погибшими в Уфе

23 апреля 2024, 07:23
Фото: PxHere
Девушка и парень, пострадавшие в ужасном ДТП на въезде в Уфу, все еще находятся под наблюдением врачей. Данные об их состоянии сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, молодой человек сейчас находится в состоянии средней тяжести. Состояние девушки же по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.

Появились кадры аварии с пятью погибшими под Уфой
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Сейчас родственникам погибших оказывается психологическая помощь. Напомним, страшная авария случилась 19 апреля. ВАЗ-2115, в котором ехали семь человек, на огромной скорости врезались в поливомоечную машину. В результате произошедшего погибли водитель и еще четверо пассажиров.

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#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Авария#ДТП#Дороги#Новости Башкирии
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