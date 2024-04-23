Водителей Башкирии предупредили о взрывах на трассе М-5

В указанные часы здесь будут проводиться буровзрывные работы на объектах реконструкции в Челябинской области. Как подчеркивают в Минтрансе, подобные перекрытия дорожного движения на данном участке будут производиться еженедельно по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий.