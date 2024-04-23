Водителей Башкирии предупредили о взрывах на трассе М-5

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В Башкирии вводится временное ограничение на проезд большегрузного транспорта на участке км 1480+000 (н. п. Федоровка) — км 1548+651 (граница с Челябинской областью) трассы М-5. Движение здесь будет ограничено в период с 9:00 до 14:00 сегодня, 23 апреля.
В указанные часы здесь будут проводиться буровзрывные работы на объектах реконструкции в Челябинской области. Как подчеркивают в Минтрансе, подобные перекрытия дорожного движения на данном участке будут производиться еженедельно по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий.
Отмечается, что на легковых автомобилях можно объехать данный участок по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Для большегрузов и автобусов проезд запрещен.
Напомним, ранее стало известно о проведении в Уфе новой профилактической акции ГИБДД. В частности, мероприятия будут направлены на то, чтобы напомнить автомобилистам о «необходимости своевременной оплаты штрафов».