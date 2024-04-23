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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

В Уфе задержали подростков — «перекупов» автомобилей

В Уфе задержали подростков — «перекупов» автомобилей

23 апреля 2024, 16:15
Фото: ГИБДД
В Уфе задержали 16-летнего подростка, управлявшего автомобилем. Об этом сообщает ГИБДД города.

Несовершеннолетнего уфимца за рулем «семерки» задержали, когда тот с другом ездил по городу. На отечественном авто не было номеров, кроме того, водительских прав у юноши также не было.

Как рассказал задержанный, машину он с товарищем купил на личные сбережения. Автомобиль был «не на ходу», подростки заменили в нем некоторые запчасти и решили устроить тест-драйв, однако попались на глаза инспекторам.

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В присутствии родителей с подростками провели разъяснительную беседу. На юных водителей составили протокол и выписали штрафы.

#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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