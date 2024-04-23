В Уфе задержали подростков — «перекупов» автомобилей

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Несовершеннолетнего уфимца за рулем «семерки» задержали, когда тот с другом ездил по городу. На отечественном авто не было номеров, кроме того, водительских прав у юноши также не было.
Как рассказал задержанный, машину он с товарищем купил на личные сбережения. Автомобиль был «не на ходу», подростки заменили в нем некоторые запчасти и решили устроить тест-драйв, однако попались на глаза инспекторам.
В присутствии родителей с подростками провели разъяснительную беседу. На юных водителей составили протокол и выписали штрафы.