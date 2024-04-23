В Уфе решено закрыть разворот на выезде из города после смертельного ДТП

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Сегодня на оперативном совещании в администрации города была затронута тема страшного ДТП с пятью погибшими. Авария случилась 19 апреля, когда «ВАЗ-2115» на большой скорости врезался в поливальную машину. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал трагический случай и выразил слова соболезнования родным и близким погибших:
«Безусловно, не можем пройти мимо чудовищного ДТП, которое произошло. Ребята все были молодыми — им бы жить да жить, как говорится. Выражаем слова соболезнования всем родным и близким. Я так понимаю, что меры определенные приняты. Сегодня там, где произошла авария, состоялось выездное совещание. Принято решение перекрыть данный разворот. Эта территория будет полностью благоустроена, планируется ее озеленение», — отметил Мавлиев.
По решению городских властей, разворот на выезде из города решено перекрыть. На сегодняшний день на месте аварии установлены бетонные блоки.