В Уфе решено закрыть разворот на выезде из города после смертельного ДТП

Сегодня на оперативном совещании в администрации города была затронута тема страшного ДТП с пятью погибшими. Авария случилась 19 апреля, когда «ВАЗ-2115» на большой скорости врезался в поливальную машину. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал трагический случай и выразил слова соболезнования родным и близким погибших: