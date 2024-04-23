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Published Сегодня, 10:59

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В Уфе перекроют две важные транспортные артерии

В Уфе перекроют проезд возле Гостиного двора и на важном мосту

23 апреля 2024, 10:59
Фото: 1MI

В Уфе перекроют две важные транспортные артерии

Ограничения движения связаны с ремонтными работами.

В Уфе ограничат движение по двум дорогам. Одну из них откроют лишь после майских праздников.

25 мая (в четверг) вновь будет недоступен Шакшинский мост. Из-за реконструкции будут перекрыты 4 полосы движения в обоих направления. На нём будут проводиться геодезические работы. Ограничение движения продлится час — с 10:00 до 11:00. В это время одна из полос на мосту будет открыта для экстренных служб — полиции, МЧС, пожарных машин, скорой помощи, аварийных бригад.

Второй перекрытый участок — перекрёсток улиц Ленина и Октябрьской революции. Крайние левые полосы в обоих направлениях будут заняты из-за реконструкции улицы Октябрьской революции. Городские власти обещают, что движение напротив Гостиного двора возобновится 11 мая.

Недавно стало известно, что из-за ремонта улицы Октябрьской революции изменится схема движения автобусного маршрута №13.

В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
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#Идэль Гумеров#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Шакшинский мост
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