В Уфе перекроют проезд возле Гостиного двора и на важном мосту

25 мая (в четверг) вновь будет недоступен Шакшинский мост. Из-за реконструкции будут перекрыты 4 полосы движения в обоих направления. На нём будут проводиться геодезические работы. Ограничение движения продлится час — с 10:00 до 11:00. В это время одна из полос на мосту будет открыта для экстренных служб — полиции, МЧС, пожарных машин, скорой помощи, аварийных бригад.