В Уфе обсудили реализацию ESG-политик в условиях переформатирования бизнеса

— Мы в Сбере начали с себя и запустили масштабную ESG-трансформацию внутри компании. Мы поставили себе цель достигнуть углеродной нейтральности во всех наших офисах к 2030 году. Также развиваем ответственное потребление и через просветительские проекты и партнерские инициативы стараемся вовлечь общество в эту тему. Сбер запустил ряд значимых проектов в социальной сфере — медицине, образовании, создании инклюзивной среды и поддержке местных сообществ, — рассказал Марат Гатиятуллин.