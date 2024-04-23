В Уфе обсудили реализацию ESG-политик в условиях переформатирования бизнеса

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Исполняющий обязанности заместителя управляющего Башкирским отделением Сбербанка Марат Гатиятуллин отметил, что работа и инициативы Сбера в сфере ESG сделали банк одним из лидеров «зеленой» трансформации отечественного бизнеса.
— Мы в Сбере начали с себя и запустили масштабную ESG-трансформацию внутри компании. Мы поставили себе цель достигнуть углеродной нейтральности во всех наших офисах к 2030 году. Также развиваем ответственное потребление и через просветительские проекты и партнерские инициативы стараемся вовлечь общество в эту тему. Сбер запустил ряд значимых проектов в социальной сфере — медицине, образовании, создании инклюзивной среды и поддержке местных сообществ, — рассказал Марат Гатиятуллин.
По словам Миланы Савиной, директора группы по оказанию услуг в области операционных рисков и устойчивого развития компании Kept, ключевыми драйверами устойчивого развития компаний различных отраслей экономики являются требования регуляторов и конечные ожидания потребителей от произведенной продукции. Например, одним из драйверов развития ответственного финансирования стало то, что сотрудники предпочитают работать в компаниях, которые уделяют внимание вопросам ESG.
О необходимости проведения сертификации офисов по системе оценки EGBS рассказала Валерия Киреева, региональный представитель «Движения ЭКА». Среди основных принципов зеленого офиса спикер выделила минимизацию воздействия на окружающую среду, энерго- и водоэффективность, организацию работы с отходами, использование вторичной и альтернативной энергии и другие.
— Важно помнить, что зеленый офис — это и экономия наших ресурсов, и здоровье сотрудников, их лучшая продуктивность, социальная ответственность перед государством и людьми, а также инвестиционная привлекательность вашего предприятия, — отметила Валерия Киреева.
Также на заседании выступили представители компании «БГК» и «ПОЛИЭФ» Благовещенского предприятия СИБУРа. Они поделились опытом ESG-трансформации производства на предприятиях, рассказали о подходах, реализуемых в сфере охраны окружающей среды и экологичности производства.