В Уфе на озеленение южного въезда потратят десятки миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Участок дороги в районе Дёмской развязки приведут в порядок с помощью ландшафтного дизайна. Перед подрядчиком стоит задача высадить 182 саженца молодых деревьев, в основном это будут голубая ель и горная сосна. Также на южном въезде появятся кустарники ириса, спирея, лапачакка, можжевельника и кизила гигантского. Всего высадят 1,9 тысяч черенков. Украсят территорию и многолетние злаковые и цветущие растения, их планируется посадить почти 120 тысяч видов.
Кроме того, на площади 4,8 тысячи квадратных метров будут разбиты газоны и бордюры.
Как рассказали в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы, озеленение юного въезда, приуроченное к 450-летию города, дополнительно привлечет внимание жителей и гостей столицы.
Известно, что в прошлом году в Башкирии на благоустройство территорий в городах и районах было выделено более 5 млрд рублей.