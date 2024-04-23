mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Башкирии к 450-летию Уфы проведут озеленение южного въезда на 70 млн рублей

В Уфе на озеленение южного въезда потратят десятки миллионов рублей

23 апреля 2024, 07:32
Фото: 1MI

В Башкирии к 450-летию Уфы проведут озеленение южного въезда на 70 млн рублей

Планируется высадить около 200 саженцев деревьев.

Участок дороги в районе Дёмской развязки приведут в порядок с помощью ландшафтного дизайна. Перед подрядчиком стоит задача высадить 182 саженца молодых деревьев, в основном это будут голубая ель и горная сосна. Также на южном въезде появятся кустарники ириса, спирея, лапачакка, можжевельника и кизила гигантского. Всего высадят 1,9 тысяч черенков. Украсят территорию и многолетние злаковые и цветущие растения, их планируется посадить почти 120 тысяч видов.

На благоустройство озера Тёплое в Уфе потратят более 38 млн рублей
Узнать подробнее

Кроме того, на площади 4,8 тысячи квадратных метров будут разбиты газоны и бордюры.

Как рассказали в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы, озеленение юного въезда, приуроченное к 450-летию города, дополнительно привлечет внимание жителей и гостей столицы.

Известно, что в прошлом году в Башкирии на благоустройство территорий в городах и районах было выделено более 5 млрд рублей.

Читайте также:
В Башкирии разработали проект застройки «Южных ворот» Уфы
#Инна Горина#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Башкирии задержали фигурантов скандального дела с избиением подростков
Сегодня, 07:51
В Уфе решено закрыть разворот на выезде из города после смертельного ДТП
Сегодня, 08:15
В Уфе зарегистрированы случаи заболевания мышиной лихорадкой
Сегодня, 08:17
Уфимцам предлагают купить железнодорожные пути
Сегодня, 07:45
Врачи сообщили состояние выживших в аварии с пятью погибшими в Уфе
Сегодня, 07:23
"