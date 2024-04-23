В Уфе на озеленение южного въезда потратят десятки миллионов рублей

Участок дороги в районе Дёмской развязки приведут в порядок с помощью ландшафтного дизайна. Перед подрядчиком стоит задача высадить 182 саженца молодых деревьев, в основном это будут голубая ель и горная сосна. Также на южном въезде появятся кустарники ириса, спирея, лапачакка, можжевельника и кизила гигантского. Всего высадят 1,9 тысяч черенков. Украсят территорию и многолетние злаковые и цветущие растения, их планируется посадить почти 120 тысяч видов.