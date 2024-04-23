В Башкирии задержали фигурантов скандального дела с избиением подростков

Напомним, ранее стало известно о конфликте, в ходе которого в райцентре муниципалитета бизнесмен вместе с двумя сыновьями избил проходивших мимо подростков. Как показалось водителю внедорожника, один из пострадавших якобы выругался в его сторону, за что и был избит. 17-летний юноша в итоге попал в больницу с серьзными травмами.