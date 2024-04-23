В Башкирии задержали фигурантов скандального дела с избиением подростков

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
На задержанных завели дело о хулиганстве с применением насилия. Правоохранители арестовали 42-летнего водителя Toyota Land Cruiser, его 20-летнего сына и 42-летнего знакомого.
Напомним, ранее стало известно о конфликте, в ходе которого в райцентре муниципалитета бизнесмен вместе с двумя сыновьями избил проходивших мимо подростков. Как показалось водителю внедорожника, один из пострадавших якобы выругался в его сторону, за что и был избит. 17-летний юноша в итоге попал в больницу с серьзными травмами.
«С подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи и оперативники проводят дальнейшие мероприятия с целью дачи правовой оценки всем участникам нападения», — гласит сообщение СК.