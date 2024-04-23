В Башкирии мать скрывается от своих детей

42-летняя жительница Давлекановского района находится в розыске, который объявили судебные приставы. Мать скрывается от своих родных детей 9 и 11 лет. Беглянгу зовут Марина Фролова и она задолжала им более 800 тысяч рублей алиментов.



Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данной гражданки, просят сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (963) 896-62-26, 8 (347) 273-56-40.