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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Башкирии разыскивают женщину, задолжавшую своим детям алименты

В Башкирии мать скрывается от своих детей

23 апреля 2024, 12:31

В Башкирии разыскивают женщину, задолжавшую своим детям алименты

Речь идет о сумме в несколько сотен тысяч рублей.

42-летняя жительница Давлекановского района находится в розыске, который объявили судебные приставы. Мать скрывается от своих родных детей 9 и 11 лет. Беглянгу зовут Марина Фролова и она задолжала им более 800 тысяч рублей алиментов.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данной гражданки, просят сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (963) 896-62-26, 8 (347) 273-56-40.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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