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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Башкирии запретят продажу алкогольной продукции в барах при жилых домах

В Башкирии хотят запретить продавать алкоголь барам в жилых домах

23 апреля 2024, 09:27
Фото: 1MI

В Башкирии запретят продажу алкогольной продукции в барах при жилых домах

Ограничения будут действовать в определенное время.

Министерство торговли региона предложило изменения в республиканский закон о регулировании оборота алкогольной продукции. Новый документ опубликован для коллективного обсуждения и экспертизы.

Согласно предложению, розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при обслуживании в общественном питании будет разрешена только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, включая те, что расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Исключение будет сделано лишь для ресторанов.

Предложение также вносит поправки в часы работы торговли спиртным: с 3 по 5 января с 17:00 до 10:00 и 6 января с 17:00 до 23:00.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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