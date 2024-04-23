В Башкирии хотят запретить продавать алкоголь барам в жилых домах

Министерство торговли региона предложило изменения в республиканский закон о регулировании оборота алкогольной продукции. Новый документ опубликован для коллективного обсуждения и экспертизы.



Согласно предложению, розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при обслуживании в общественном питании будет разрешена только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, включая те, что расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Исключение будет сделано лишь для ресторанов.



Предложение также вносит поправки в часы работы торговли спиртным: с 3 по 5 января с 17:00 до 10:00 и 6 января с 17:00 до 23:00.