Уникальные термальные источники Уфы: природное чудо и источник здоровья

+ Рада, что в нашем городе появились свои термы. Понравилось все, большой бассейн под открытым небом с кучей массажных приколюх, сауны с групповым парением, все чисто, аккуратно.

— Посетили в январские каникулы сие заведение. Стояли в очереди, чтобы заехать на территорию, так как не было мест на парковке. Пустили нас через 8 минут. Далее стояли в очереди в гардероб 9 минут. Далее предстояло простоять очередь на оплату и регистрацию. В раздевалку зашли. Везде вода, кругом грязная от мытья людей вода, слив не справляется. Чтобы в баню попасть, нужно выйти прямо в купальниках, полуголыми НА УЛИЦУ, на минуточку было -23. В хамаме места катастрофически мало. В знаменитой бане-штольне, которая у них, видите ли, для мужиков с крепким характером — мы даже не вспотели.