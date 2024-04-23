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В Уфе дочь обокрала мать, чтобы купить спиртное

Украла, выпила — в тюрьму: уфимка лишилась украшений

23 апреля 2024, 11:19
Фото: 1MI

В Уфе дочь обокрала мать, чтобы купить спиртное

Уфимка обратилась в полицию с заявлением о пропаже ювелирных изделий. Предполагаемым злоумышленником оказалась дочь потерпевшей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Отдел полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры пропали золотые изделия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя дочь потерпевшей.

Женщина созналась в содеянном и рассказала, что улучив момент, пока её матери не было дома, она забрала её украшения и часть из них сдала в ломбард. Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению, в том числе потратила их на алкогольные напитки.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Часть ювелирных украшений полицейские изъяли.

Напомним, ранее в Башкирии школьник ограбил родственницу и пытался угнать автомобиль. Мальчик решил проверить полки мебельной стенки в доме родственницы и нашел украшения из серебра, золота и бижутерию. Мальчик сложил украшения в карман и вскоре покинул дом, чтобы продолжить прогулку, в ходе которой позднее решил покататься на отечественной легковушке.

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