Уфимцам предлагают купить железнодорожные пути

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В Уфе на продажу выставили имущество ООО «Сигмастрой». В рамках открытых торгов покупателям предлагаются железнодорожные пути на деревянных шпалах — протяженность 265 метров. Сами пути находятся на станции Уршак в Кировском районе Уфы.
По информации регионального управления ФНС, речь на продажу выставлены рельсы Р-50 длиной 12,5 м. На одном километре пути располагается до 1 600 шпал.
Проведение торгов запланировано на четверг, 25 апреля.
Напомним, ранее в Уфе выставили на продажу бывшее здание Социнвестбанка по адресу ул. Заки Валиди, 42. Объявление было опубликовано на площадке Avito. Цена вопроса — 431,7 млн рублей. Проведение аукцион назначено на 21 мая.