mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Железнодорожные пути выставили на продажу в Уфе

Уфимцам предлагают купить железнодорожные пути

23 апреля 2024, 07:45
Фото: 1MI

Железнодорожные пути выставили на продажу в Уфе

Пути находятся на станции Уршак в Кировском районе, говорится в сообщении Управления ФНС по РБ.

В Уфе на продажу выставили имущество ООО «Сигмастрой». В рамках открытых торгов покупателям предлагаются железнодорожные пути на деревянных шпалах — протяженность 265 метров. Сами пути находятся на станции Уршак в Кировском районе Уфы.

По информации регионального управления ФНС, речь на продажу выставлены рельсы Р-50 длиной 12,5 м. На одном километре пути располагается до 1 600 шпал.

Проведение торгов запланировано на четверг, 25 апреля.

Напомним, ранее в Уфе выставили на продажу бывшее здание Социнвестбанка по адресу ул. Заки Валиди, 42. Объявление было опубликовано на площадке Avito. Цена вопроса — 431,7 млн рублей. Проведение аукцион назначено на 21 мая.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Башкирии#Налоговая служба#Продажа
Подпишитесь
В Башкирии задержали фигурантов скандального дела с избиением подростков
Сегодня, 07:51
В Уфе решено закрыть разворот на выезде из города после смертельного ДТП
Сегодня, 08:15
В Уфе зарегистрированы случаи заболевания мышиной лихорадкой
Сегодня, 08:17
В Уфе на озеленение южного въезда потратят десятки миллионов рублей
Сегодня, 07:32
Врачи сообщили состояние выживших в аварии с пятью погибшими в Уфе
Сегодня, 07:23
"