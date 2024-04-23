Уфимцам предлагают купить железнодорожные пути

В Уфе на продажу выставили имущество ООО «Сигмастрой». В рамках открытых торгов покупателям предлагаются железнодорожные пути на деревянных шпалах — протяженность 265 метров. Сами пути находятся на станции Уршак в Кировском районе Уфы.