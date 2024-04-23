Скандал с избиением подростков в Башкирии дошёл до Александра Бастрыкина

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых доклад о ходе уголовного расследования по делу об избиении подростков в селе Иглино. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Напомним, вчера появилась информация о нападении предпринимателя Рауфа Габдуллина и членов его семьи на группу подростков в селе Иглино. Затем детей увезли в центр Уфы, где снова избили. Причиной послужило нецензурное ругательство в адрес водителя Toyota Land Cruiser, якобы допущенное кем-то из детей во время перехода улицы. В нападении участвовали, кроме Рауфа Габдуллина, его супруга и двое сыновей. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Башкирии Евгения Лагацкого доложить о ходе и результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова заявила, что «была шокирована» произошедшим и пожаловалась на начавшуюся «атаку» на её соцсети и телефон в связи с громким событием.