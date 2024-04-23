Скандал с избиением подростков в Башкирии дошёл до Александра Бастрыкина

Напомним, вчера появилась информация о нападении предпринимателя Рауфа Габдуллина и членов его семьи на группу подростков в селе Иглино. Затем детей увезли в центр Уфы, где снова избили. Причиной послужило нецензурное ругательство в адрес водителя Toyota Land Cruiser, якобы допущенное кем-то из детей во время перехода улицы. В нападении участвовали, кроме Рауфа Габдуллина, его супруга и двое сыновей. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму.