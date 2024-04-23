Самара не будет сотрудничать с компанией «Мовиста»

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
По данным издания properm.ru, в течение последних нескольких месяцев велись разговоры между правительством города и компанией «Мовиста» по вопросу трамвайной концессии. По условиям договора компания должна была поставить в Самару 45 трехсекционных трамваев и провести ремонт нескольких километров рельсовых путей. Однако позже в администрации решили, что отремонтируют пути и будут развивать трамвайный парк самостоятельно.
Власти Самары планируют модернизировать старые трамваи «Шкода». С них снимут старые кузова и установят новые и современные на обновленные тележки. Кроме того, в администрации намерены приобрести трехсекционные трамваи за счет средств областного бюджета.
ООО «Группа Мовиста» специализируется на модернизации трамвайных систем во многих городах, таких как Курск, Липецк, Пермь, Ярославль, Екатеринбург и Уфа. Например, в ноябре 2022 года в Перми было заключено концессионное соглашение с дочерним предприятием «Группы Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь». В соответствии с условиями договора компания должна провести ремонт 35 километров рельсовых путей и депо, а также семи тяговых подстанций и поставить 44 новых трамвая в Пермь до 2025 года включительно.
Как ранее сообщалось, бывший генеральный директор ООО «Группа Мовиста» Александр Советников останется в СИЗО до 23 мая 2024 года по решению Фрунзенского районного суда Ярославля, принятому 21 февраля. Следствие считает, что Советников передал взятку в размере 1,6 миллиона рублей бывшим областным чиновникам в обмен на покровительство его компании при работе в сфере общественного транспорта в Ярославле.