Самара не будет сотрудничать с компанией «Мовиста»

ООО «Группа Мовиста» специализируется на модернизации трамвайных систем во многих городах, таких как Курск, Липецк, Пермь, Ярославль, Екатеринбург и Уфа. Например, в ноябре 2022 года в Перми было заключено концессионное соглашение с дочерним предприятием «Группы Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь». В соответствии с условиями договора компания должна провести ремонт 35 километров рельсовых путей и депо, а также семи тяговых подстанций и поставить 44 новых трамвая в Пермь до 2025 года включительно.