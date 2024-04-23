Присоединяйтесь к «Диктанту Победы» 26 апреля: где и как пройти тестирование

Дальше вам нужно выбрать, хотите ли вы пройти тестирование в очном или онлайн формате. Если вы решите поучаствовать в акции через компьютер, результаты будут доступны сразу. Участникам, которые пишут «Диктант Победы» на местной площадке, нужно будет просто прийти, документы брать с собой не требуется.



Во время тестирования вам будет присвоен уникальный идентификационный номер, состоящий из 13 цифр. Этот номер будет выдан вам в день проведения «Диктанта Победы» на площадке вместе с бланками и необходим для проверки ваших результатов.