Присоединяйтесь к «Диктанту Победы» 26 апреля: где и как пройти тестирование

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
«Диктант Победы» — это особая акция, которая проводится в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Впервые событие прошло в 2019 году и теперь оно стало традиционным мероприятием. Главная цель акции — сохранить память о подвиге народа во время Второй мировой войны, рассказать молодым людям о важности этого исторического события и научить их уважать память о тех, кто погиб.
В этом году задания акции будут посвящены 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и юбилеям писателей-фронтовиков. Любой желающий, независимо от возраста и гражданства, может участвовать в акции.
«Диктант Победы» является частью проекта «Историческая память», который организует партия «Единая Россия». В акции принимают участие разные организации, такие как Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, общественные организации и государственные компании. В акции активно участвуют силовые структуры, такие как Министерство обороны, Росгвардия, МВД и МЧС.
«Диктант Победы» будет написан в один день — 26 апреля. Участника дадут 45 минут, чтобы ответить на 25 вопросов: 20 вопросов по общей военно-исторической теме и 5 по региональной тематике.
Тестовые задания «Диктанта Победы» будут представлены на русском языке, а также будут доступны на английском, французском, арабском, китайском и испанском языках.
Для участия в «Диктанте Победы» сначала нужно зарегистрироваться на сайте через личный кабинет. Здесь же вы позже сможете увидеть свои результаты. При регистрации вам понадобится указать свои ФИО, дату рождения и место жительства, аосле этого вы получите смс-подтверждение.
Дальше вам нужно выбрать, хотите ли вы пройти тестирование в очном или онлайн формате. Если вы решите поучаствовать в акции через компьютер, результаты будут доступны сразу. Участникам, которые пишут «Диктант Победы» на местной площадке, нужно будет просто прийти, документы брать с собой не требуется.
Во время тестирования вам будет присвоен уникальный идентификационный номер, состоящий из 13 цифр. Этот номер будет выдан вам в день проведения «Диктанта Победы» на площадке вместе с бланками и необходим для проверки ваших результатов.
Вот основные площадки, с полным списком вы можете ознакомится на сайте:
Помимо непосредственного участия в написании теста, вы также можете стать волонтером Победы. Для этого нужно посетить официальный сайт Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и зарегистрироваться.