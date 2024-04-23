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«Диктант Победы»

Присоединяйтесь к «Диктанту Победы» 26 апреля: где и как пройти тестирование

23 апреля 2024, 13:16
Фото: 1MI
«Диктант Победы»
В апреле по всей стране состоится «Диктант Победы» — мероприятие, посвященное 9 маю. Если вы хотите поглубже познакомиться с историей Великой Отечественной войны и проверить свои знания, вот несколько шагов, которые помогут вам в этом.

«Диктант Победы» — это особая акция, которая проводится в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Впервые событие прошло в 2019 году и теперь оно стало традиционным мероприятием. Главная цель акции — сохранить память о подвиге народа во время Второй мировой войны, рассказать молодым людям о важности этого исторического события и научить их уважать память о тех, кто погиб.

В этом году задания акции будут посвящены 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и юбилеям писателей-фронтовиков. Любой желающий, независимо от возраста и гражданства, может участвовать в акции.

«Диктант Победы» является частью проекта «Историческая память», который организует партия «Единая Россия». В акции принимают участие разные организации, такие как Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, общественные организации и государственные компании. В акции активно участвуют силовые структуры, такие как Министерство обороны, Росгвардия, МВД и МЧС.

«Диктант Победы» будет написан в один день — 26 апреля. Участника дадут 45 минут, чтобы ответить на 25 вопросов: 20 вопросов по общей военно-исторической теме и 5 по региональной тематике.

Тестовые задания «Диктанта Победы» будут представлены на русском языке, а также будут доступны на английском, французском, арабском, китайском и испанском языках.

Как поучаствовать в акции?Как поучаствовать в акции?
Как поучаствовать в акции?
Фото: er.ru

Шаг 1. Регистрация

Для участия в «Диктанте Победы» сначала нужно зарегистрироваться на сайте через личный кабинет. Здесь же вы позже сможете увидеть свои результаты. При регистрации вам понадобится указать свои ФИО, дату рождения и место жительства, аосле этого вы получите смс-подтверждение.

Дальше вам нужно выбрать, хотите ли вы пройти тестирование в очном или онлайн формате. Если вы решите поучаствовать в акции через компьютер, результаты будут доступны сразу. Участникам, которые пишут «Диктант Победы» на местной площадке, нужно будет просто прийти, документы брать с собой не требуется.

Во время тестирования вам будет присвоен уникальный идентификационный номер, состоящий из 13 цифр. Этот номер будет выдан вам в день проведения «Диктанта Победы» на площадке вместе с бланками и необходим для проверки ваших результатов.

Площадки для акцииПлощадки для акции
Площадки для акции
Фото: er.ru

Шаг 2. Выбор площадки

Вот основные площадки, с полным списком вы можете ознакомится на сайте:

  • Модельная библиотека №10 — г. Уфа, ул. Гафури, д. 17
  • Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан — г. Уфа, ул. Ленина, д. 4
  • МАОУ «Лицей №96» — г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 7а
  • МБУ ЦСДБ го г. Уфа РБ Детская библиотека №19 — г. Уфа, ул. Ухтомского, д. 12
  • ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий — г. Уфа, пр-кт Октября, д. 67
  • Модельная библиотека №36 — г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 3/1
  • МБУ ЦСДБ го г. Уфа РБ Центральная городская детская библиотека им. Ш. А. Худайбердина — г. Уфа, ул. Мингажева, д. 109
  • МАОУ «Лицей №60» им. М. А. Ферина — г. Уфа, б-р Тухвата Янаби, д. 59/2
  • ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства — г. Уфа, ул. Блюхера, д. 15/2
  • МАОУ Школа №100 имени Абдуллина Анвара Абдуллиновича — г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 23
  • МАОУ «Лицей №21» — г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 15
  • МАОУ «Гимназия №16» — г. Уфа, ул. Менделеева, д. 146/1
  • МАОУ Школа №137 — г. Уфа, ул. Касимовская, д. 10/2
  • МАОУ «Школа №109 им. М. И. Абдуллина» — г. Уфа, ул. Северодвинская, д. 22
  • МАОУ «Центр образования №95» — г. Уфа, ул. Ленина, д. 127
  • МАОУ Школа №38 — г. Уфа, ул. Академика Королева, д. 13/1
  • МАОУ Школа №22 — г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 5/2
  • ГБПОУ Уфимский лесотехнический техникум — г. Уфа, ул. Мингажева, д. 126
  • МАОУ Школа №85 — г. Уфа, ул. Кулибина, д. 38
  • МАОУ Школа №70 им. Г. М. Подденежного — г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 200 к.1
  • Уфимский университет науки и технологий — г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 12
  • МАОУ «Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш.» — г. Уфа, ул. Достоевского, д. 67
  • Дом-музей Ш. А. Худайбердина г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 20
  • ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж — г. Уфа, ул. Кирова, д. 54
Подготовка к акцииПодготовка к акции
Подготовка к акции
Фото: er.ru

Шаг 3. Подготовка

  1. Тренировочные тесты: на сайте акции есть несколько тренировочных тестов. Их можно пройти, чтобы проверить знания. Тесты состоят из 10 вопросов, и после прохождения можно скачать результаты в личном кабинете.
  2. Музеи: посетить российские музеи, посвящённые ВОВ. Там проводятся открытые лекции, на которых можно узнать интересные факты из истории, детали операций. Расписание лекций можно найти на сайте акции.
  3. Книги и статьи: это поможет узнать больше о событиях, героях и важных датах. Можно обратиться к учебникам истории или поискать информацию в интернете.
  4. Обсуждение с друзьями и семьей: расскажите своим друзьям и родным о «Диктанте Победы» и попросите их помочь в подготовке. Вместе можно обсудить исторические события, задавать друг другу вопросы и учиться вместе.
Волонтеры ПобедыВолонтеры Победы
Волонтеры Победы
Фото: er.ru

Как еще можно поучаствовать в акции?

Помимо непосредственного участия в написании теста, вы также можете стать волонтером Победы. Для этого нужно посетить официальный сайт Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и зарегистрироваться.

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#Ольга Харина#Общество#9 Мая#Великая Отечественная война#ВОв#Ветераны ВОВ#Музей#2024 год#2024
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