Несколько десятков нелегалов задержали в Уфе

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В Уфе при участии силовиков и военных прошли профилактические мероприятия, направленные на выявление нелегальных мигрантов. Мероприятия развернулись в местах скопления иностранных граждан и лиц, получивших гражданство.
Сообщается, что в ходе данного рейдового мероприятия проверено 370 иностранных граждан лиц, из которых 105 граждан доставлены для установления личности и законности пребывания на территории РФ. 27 граждан ожидает депортация из России за нарушение режима пребывания. Кроме того, 11 граждан, ранее получивших российское гражданство, сопровождены в военный комиссариат для постановки на воинский учет.
— Оставшимся лицам, разъяснены требования, что в случае получения гражданства РФ, им необходимо встать на воинский учет по месту проживания, а также о возможности получения гражданства при заключении контракта с МО РФ, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в мероприятиях принимали участие следователи военного следственного отдела СК России по Уфимскому гарнизону совместно с сотрудниками СУ СК России по РБ, УФСБ России по РБ, ОБОП УУР, ЦПЭ, УВМ, ОРЧ СБ, ЦКС МВД по РБ, ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РБ, полка ДПС по г. Уфе, ОУР УМВД России по г. Уфе, ОВМ УМВД России по г. Уфе при силовой поддержке СОБР, ОМОН «Урал» Управления Росгвардии по РБ.