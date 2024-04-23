Несколько десятков нелегалов задержали в Уфе

Отмечается, что в мероприятиях принимали участие следователи военного следственного отдела СК России по Уфимскому гарнизону совместно с сотрудниками СУ СК России по РБ, УФСБ России по РБ, ОБОП УУР, ЦПЭ, УВМ, ОРЧ СБ, ЦКС МВД по РБ, ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РБ, полка ДПС по г. Уфе, ОУР УМВД России по г. Уфе, ОВМ УМВД России по г. Уфе при силовой поддержке СОБР, ОМОН «Урал» Управления Росгвардии по РБ.