Как будут работать больницы и поликлиники на майские праздники в Уфе

Привычный круглосуточный и ежедневный график работы сохранят башкирские травмпункты. При необходимости за помощью можно обратиться в любые травмпункты городов и районов республики, в также — к медикам уфимских больниц № 5, 8, 21, ГКБ Демского района и Республиканской детской клинической больницы. В больнице № 8 и в Уфимском НИИ глазных болезней — круглосуточный прием офтальмолога.