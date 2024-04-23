Как будут работать больницы и поликлиники на майские праздники в Уфе

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Привычный круглосуточный и ежедневный график работы сохранят башкирские травмпункты. При необходимости за помощью можно обратиться в любые травмпункты городов и районов республики, в также — к медикам уфимских больниц № 5, 8, 21, ГКБ Демского района и Республиканской детской клинической больницы. В больнице № 8 и в Уфимском НИИ глазных болезней — круглосуточный прием офтальмолога.
Поликлиники и женские консультации Уфы и региона будут работать с 08:00 до 17:00 29–30 апреля и 1,4, 9–11 мая. Вызовы врача на дом принимают до 16:00.
Аптеки и аптечные пункты Уфы 28–30 апреля и 1, 4-5, 9–12 мая будут работать по графику выходного дня. Центральные районные аптеки — по графику субботы.
Напомним, в 2024 году майские каникулы объявлены с 28 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы.