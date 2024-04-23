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Как будут работать больницы и поликлиники на майские праздники в Уфе

Как будут работать больницы и поликлиники на майские праздники в Уфе

23 апреля 2024, 06:29
Фото: 1MI
Министерство здравоохранения Башкирии сообщило график работы ведомственных и отраслевых организаций и предприятий на период майских выходных.

Привычный круглосуточный и ежедневный график работы сохранят башкирские травмпункты. При необходимости за помощью можно обратиться в любые травмпункты городов и районов республики, в также — к медикам уфимских больниц № 5, 8, 21, ГКБ Демского района и Республиканской детской клинической больницы. В больнице № 8 и в Уфимском НИИ глазных болезней — круглосуточный прием офтальмолога.

Поликлиники и женские консультации Уфы и региона будут работать с 08:00 до 17:00 29–30 апреля и 1,4, 9–11 мая. Вызовы врача на дом принимают до 16:00.

Аптеки и аптечные пункты Уфы 28–30 апреля и 1, 4-5, 9–12 мая будут работать по графику выходного дня. Центральные районные аптеки — по графику субботы.

Напомним, в 2024 году майские каникулы объявлены с 28 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Майские праздники#Медицина
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