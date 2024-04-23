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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Известны итоги двадцать пятого дня поиска пропавших мальчиков в Уфе

Известны итоги двадцать пятого дня поиска пропавших мальчиков в Уфе

23 апреля 2024, 14:48
Фото: УГЗ г. Уфы
Спасатели Управления гражданской защиты Уфы опубликовали ежедневный отчет о поиске пропавших подростков.

По данным пресс-службы управления, спасателями на катерах было обследовано 44 км акватории и береговой линии реки Белой.

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Как сообщалось ранее, оперативный штаб по поиску был свернут. Однако волонтеры продолжают каждый день отправлять автономные группы.

Напомним, подростки исчезли 30 марта на берегу Белой за лагерем «Чайка». В результате возбуждено уголовное дело. За полмесяца удалось обнаружить резиновый сапог, который вмерз в лед, а в какой-то момент погружения под воду прекратились из-за паводка.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Поиски
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