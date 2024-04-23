Известны итоги двадцать пятого дня поиска пропавших мальчиков в Уфе

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
По данным пресс-службы управления, спасателями на катерах было обследовано 44 км акватории и береговой линии реки Белой.
Как сообщалось ранее, оперативный штаб по поиску был свернут. Однако волонтеры продолжают каждый день отправлять автономные группы.
Напомним, подростки исчезли 30 марта на берегу Белой за лагерем «Чайка». В результате возбуждено уголовное дело. За полмесяца удалось обнаружить резиновый сапог, который вмерз в лед, а в какой-то момент погружения под воду прекратились из-за паводка.