Известны итоги двадцать пятого дня поиска пропавших мальчиков в Уфе

Напомним, подростки исчезли 30 марта на берегу Белой за лагерем «Чайка». В результате возбуждено уголовное дело. За полмесяца удалось обнаружить резиновый сапог, который вмерз в лед, а в какой-то момент погружения под воду прекратились из-за паводка.