Гуманитарный штаб «Единой России» направил в новые регионы десятки тысяч тонн помощи

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
«С начала СВО региональные отделения „Единой России“ собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», — отметил секретарь генсовета.
Он также подчеркнул, что «Единая Россия» оказала помощь в лечении и реабилитации более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области, направив их в федеральные клиники.
Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила, что партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области и организовала отдых и оздоровление более 500 детей.
Кроме того, «Единая Россия» оказала поддержку пожилым жителям новых регионов, а также организовала постоянную работу в пунктах временного размещения.
Отдельное направление работы гуманитарного штаба партии — помощь фронту. На базе Центра беспилотных систем, созданного при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», организовано производство FPV-дронов «Скворец». Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин сообщил, что в ближайшее время военнослужащим будут направлены ещё две тысячи «Скворцов».
Представители Минобороны, МЧС и ФМБА отметили вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью.
Секретарь генсовета партии поблагодарил всех участников гуманитарного штаба и отметил объединение общественных организаций, бизнеса, благотворительных фондов, волонтёров, а также партнерских организаций.
В заключение Турчак заявил, что мероприятия необходимо продолжить до победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах, сообщил сайт партии «Единая Россия».
«Для целенаправленной поддержки участников СВО и членов их семей в 2022 году на базе регионального исполнительного комитета партии „Единая Россия“ был создан волонтерский штаб, он носит имя нашего легендарного земляка Минигали Шаймуратова. Изначально задача была в помощи семьям мобилизованных, однако практически сразу профиль деятельности штаба был расширен и он стал оказывать помощь семьям всех участников СВО. Через некоторое время штаб стал помогать и самим участникам СВО, заниматься сбором и отправкой гуманитарных грузов жителям новых регионов, бойцам, медикам из Башкортостана, работающим в новых регионах. За это время из Башкортостана отправлено 120 гуманитарных конвоев. В них личные посылки для наших бойцов, материалы, оборудование, медикаменты, техника, хозтовары, инструмент, бани, печи, стройматериалы, всего и не перечислить. Особое внимание уделяем семьям погибших участников СВО, берем патронаж над ними. На сегодняшний день филиалы штаба работают во всех городах и районах республики. Они располагаются на базе местных отделений „Единой России“», — прокомментировал Рустам Ишмухаметов, председатель Комитета Государственного собрания — Курултая РБ по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий, руководитель волонтерского штаба имени генерала Шаймуратова.