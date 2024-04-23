mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

ФОМС сообщил о новом виде мошенничества с полисами ОМС

ФОМС сообщил о новом виде мошенничества с полисами ОМС

23 апреля 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Полис обязательного медицинского страхования в России выдается бесплатно, срок его действия не ограничен, независимо от его формата: бумажный с голограммой, пластиковая карта или цифровой со штрихкодом. Важно отметить, что данный документ не требует замены.

Федеральный фонд ОМС обращает внимание на новый вид телефонного мошенничества. В последнее время участились случаи звонков гражданам с предложением обменять свои полисы на новые с QR-кодом, пишет newsnn.ru.

Мошенники выдают себя за представителей страховых компаний, сотрудников ФОМС или департаментов здравоохранения. Они убеждают людей в необходимости срочной замены полиса, утверждая, что срок его действия истек.

В ходе общения мошенники могут отправить СМС с просьбой сообщить им цифровой код для перевода средств на «безопасный» банковский счет, настаивать на установке мобильного приложения или просить перейти по ссылке.

Если вы совершите эти действия, то можете предоставить им доступ ко всем приложениям на телефоне, включая банковские. В связи с этим в ФОМС настоятельно советуют не скачивать ничего и не переходить по ссылкам, если это предлагают сделать незнакомые собеседники. Также стоит сообщить о подобных случаях в свою страховую компанию или единый контакт-центр своего территориального ФОМС.

Важно отметить, что, хотя страховые компании могут позвонить клиентам для уточнения данных в полисе, они никогда не отправляют СМС с кодами, не запрашивают личную информацию и не требуют перевода денег.

Подпишитесь
Жители Башкирии построили мост, не дождавшись помощи властей
Сегодня, 09:28
Украла, выпила — в тюрьму: уфимка лишилась украшений
Сегодня, 11:19
В Уфе перекроют проезд возле Гостиного двора и на важном мосту
Сегодня, 10:59
Более 150 человек в Башкирии стали жертвами опасных насекомых
Сегодня, 10:40
В Уфе отменят праздничный салют к 9 мая
Сегодня, 10:16
Глава Башкирии Радий Хабиров уехал в Дубай
Сегодня, 09:43
"