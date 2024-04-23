ФОМС сообщил о новом виде мошенничества с полисами ОМС

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Федеральный фонд ОМС обращает внимание на новый вид телефонного мошенничества. В последнее время участились случаи звонков гражданам с предложением обменять свои полисы на новые с QR-кодом, пишет newsnn.ru.
Мошенники выдают себя за представителей страховых компаний, сотрудников ФОМС или департаментов здравоохранения. Они убеждают людей в необходимости срочной замены полиса, утверждая, что срок его действия истек.
В ходе общения мошенники могут отправить СМС с просьбой сообщить им цифровой код для перевода средств на «безопасный» банковский счет, настаивать на установке мобильного приложения или просить перейти по ссылке.
Если вы совершите эти действия, то можете предоставить им доступ ко всем приложениям на телефоне, включая банковские. В связи с этим в ФОМС настоятельно советуют не скачивать ничего и не переходить по ссылкам, если это предлагают сделать незнакомые собеседники. Также стоит сообщить о подобных случаях в свою страховую компанию или единый контакт-центр своего территориального ФОМС.
Важно отметить, что, хотя страховые компании могут позвонить клиентам для уточнения данных в полисе, они никогда не отправляют СМС с кодами, не запрашивают личную информацию и не требуют перевода денег.