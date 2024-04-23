ФОМС сообщил о новом виде мошенничества с полисами ОМС

Если вы совершите эти действия, то можете предоставить им доступ ко всем приложениям на телефоне, включая банковские. В связи с этим в ФОМС настоятельно советуют не скачивать ничего и не переходить по ссылкам, если это предлагают сделать незнакомые собеседники. Также стоит сообщить о подобных случаях в свою страховую компанию или единый контакт-центр своего территориального ФОМС.