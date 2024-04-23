Дороги в микрорайоне Максимовка в Уфе несут угрозу колёсам и жизни

Обращения к властям о состоянии дорог в Максимовке горожане составляли ещё осенью 2023 года. Они просили выделить финансирование на ремонт улицы Тбилисской, так как ситуация развилась до того, что ямы на дорогах мешали проезду школьного автобуса. Принять меры к устранению ям профильные службы смогли только в начале апреля, когда грейдером была «спрофилирована» улица Тбилисская. Вопрос засыпки ям администрация Калининского района Уфы (к нему относится Максимовка) связали с финансированием: