Дороги в микрорайоне Максимовка в Уфе несут угрозу колёсам и жизни

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Автолюбители обратили внимание на удовлетворительное состояние дорожного полотна в микрорайоне Максимовка на севере Уфы. Как передаёт группа во «ВКонтакте» «БашДТП | Уфа и Башкортостан», на асфальте образовалась яма глубиной более 10 сантиметров.
Автор поста в социальных сетях призвал водителей избегать поездок в Максимовку, так как это чревато серьёзными последствиями:
— Будьте осторожный, избегайте поездок в Максимовку, возможен летальный исход при использовании дорожного полотна.
К записи прикреплены фотографии, характеризующие ситуацию — в яму глубиной 10 сантиметров вмещается покрышка легкового автомобиля.
Обращения к властям о состоянии дорог в Максимовке горожане составляли ещё осенью 2023 года. Они просили выделить финансирование на ремонт улицы Тбилисской, так как ситуация развилась до того, что ямы на дорогах мешали проезду школьного автобуса. Принять меры к устранению ям профильные службы смогли только в начале апреля, когда грейдером была «спрофилирована» улица Тбилисская. Вопрос засыпки ям администрация Калининского района Уфы (к нему относится Максимовка) связали с финансированием:
— При выделении профильного финансирования рассмотрим возможность подсыпки неблагоприятных участков улицы. — эксперт отдела по работе с обращениями граждан и делопроизводству администрации Калининского района Уфы.
На состояние дорог в Максимовке обратили внимание также авторы телеграм-канала «Пульс Уфы (Башкортостан, Россия)», которые опубликовали фотографию ям посреди улицы, заполненных водой. Подпись гласила, что подобная картина наблюдается в 10-15 минутах езды от здания администрации Калининского района.
Редакция Mkset направила запрос в администрацию Калининского района о мерах, предпринимаемых для приведения дорог в удовлетворительное состояние.
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