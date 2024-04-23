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Водители рекомендуют избегать поездок в уфимскую Максимовку из-за плохих дорог

Дороги в микрорайоне Максимовка в Уфе несут угрозу колёсам и жизни

23 апреля 2024, 04:02
Фото: 1MI

Водители рекомендуют избегать поездок в уфимскую Максимовку из-за плохих дорог

На пути автомобилистов могут встретиться глубокие ямы.

Автолюбители обратили внимание на удовлетворительное состояние дорожного полотна в микрорайоне Максимовка на севере Уфы. Как передаёт группа во «ВКонтакте» «БашДТП | Уфа и Башкортостан», на асфальте образовалась яма глубиной более 10 сантиметров.

Автор поста в социальных сетях призвал водителей избегать поездок в Максимовку, так как это чревато серьёзными последствиями:

— Будьте осторожный, избегайте поездок в Максимовку, возможен летальный исход при использовании дорожного полотна.

К записи прикреплены фотографии, характеризующие ситуацию — в яму глубиной 10 сантиметров вмещается покрышка легкового автомобиля.

Фото: https://vk.com/bashdtp

Обращения к властям о состоянии дорог в Максимовке горожане составляли ещё осенью 2023 года. Они просили выделить финансирование на ремонт улицы Тбилисской, так как ситуация развилась до того, что ямы на дорогах мешали проезду школьного автобуса. Принять меры к устранению ям профильные службы смогли только в начале апреля, когда грейдером была «спрофилирована» улица Тбилисская. Вопрос засыпки ям администрация Калининского района Уфы (к нему относится Максимовка) связали с финансированием:

— При выделении профильного финансирования рассмотрим возможность подсыпки неблагоприятных участков улицы. — эксперт отдела по работе с обращениями граждан и делопроизводству администрации Калининского района Уфы.

На состояние дорог в Максимовке обратили внимание также авторы телеграм-канала «Пульс Уфы (Башкортостан, Россия)», которые опубликовали фотографию ям посреди улицы, заполненных водой. Подпись гласила, что подобная картина наблюдается в 10-15 минутах езды от здания администрации Калининского района.

Редакция Mkset направила запрос в администрацию Калининского района о мерах, предпринимаемых для приведения дорог в удовлетворительное состояние.

Жители города Туймазы оригинально подошли к проблеме дорог в городе. Они возвели на улице Гагарина.

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#Идэль Гумеров#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Калининский район#Максимовка
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