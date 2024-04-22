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Минтранс Башкирии посоветовал обратиться в прокуратуру из-за работы автобусов

Жители Уфы и в жару, и в холод терпят издевательства, дожидаясь автобуса

22 апреля 2024, 05:33
Фото: 1MI

Минтранс Башкирии посоветовал обратиться в прокуратуру из-за работы автобусов

Транспортное ведомство выписывала перевозчику предостережения, но это не помогло улучшить ситуацию.

Жители населённых пунктов под Уфой оказались недовольны работой общественного транспорта. Ситуацию с 171-м маршрутом они назвали «издевательством». В ответ на просьбы принять меры в отношении перевозчика министерство транспорта рекомендовало обратиться в прокуратуру.

Жалоба на функционирование маршрутного такси №171, курсирующего между деревней Мысовцево в Уфимском районе (юго-западнее села Жуково) и остановкой «Клиника БГМУ» (на улице Шафиева) появилась под постом Радия Хабирова во «ВКонтакте». Пользовательница Юлия Х. написала в комментариях просьбу «решить вопрос 171-м маршрутом».

— Не первый год мы терпим издевательства со стороны перевозчика. — Юлия Х.

Она отметила, что интервалы движения автобусов слишком большие, а некоторые автобусы сходят с рейсов. Особенно сложно переносить подобную нерегулярность в жаркие и холодные дни, когда граждане «вынуждены с детьми стоять часами на остановках»:

— Ни выехать нормально в город, ни вернуться домой мы не можем.- Юлия Х.

Сотрудница пресс-службы минтранса Башкирии Диана Бронникова в ответ написала, что ведомство неоднократно проводило мониторинг по маршруту №171 «в рамках своих компетенций»:

— …перевозчику выдано предостережение о недопустимости нарушений в работе маршрута. — пресс-служба Министерства транспорта Республики Башкортостан.

Для решения проблемы сотрудница минтранса рекомендовала обратиться в республиканскую прокуратуру.

Перевозчиком по маршруту №171 является ООО «Альянс „СКД“ Александра и Николая Струевых (владеют 51% и 49% уставного капитала соответственно). Александр Струев владеет также придорожным кафе „Карат“ в селе Жуково и трактиром „Сергеевский“ (принадлежит подконтрольной Струеву фирме „Форсаж“). Николай Струев — совладелец „Карата“ и бенефициар ООО „Формат“. Ранее „Альянс СКД“ заявлял о планах по строительству железнодорожного пересадочного узла в Дёме.

В уфимской Дёме может появиться железнодорожный пересадочный узел
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#Идэль Гумеров#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт
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