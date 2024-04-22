Жители Уфы и в жару, и в холод терпят издевательства, дожидаясь автобуса

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
Жители населённых пунктов под Уфой оказались недовольны работой общественного транспорта. Ситуацию с 171-м маршрутом они назвали «издевательством». В ответ на просьбы принять меры в отношении перевозчика министерство транспорта рекомендовало обратиться в прокуратуру.
Жалоба на функционирование маршрутного такси №171, курсирующего между деревней Мысовцево в Уфимском районе (юго-западнее села Жуково) и остановкой «Клиника БГМУ» (на улице Шафиева) появилась под постом Радия Хабирова во «ВКонтакте». Пользовательница Юлия Х. написала в комментариях просьбу «решить вопрос 171-м маршрутом».
— Не первый год мы терпим издевательства со стороны перевозчика. — Юлия Х.
Она отметила, что интервалы движения автобусов слишком большие, а некоторые автобусы сходят с рейсов. Особенно сложно переносить подобную нерегулярность в жаркие и холодные дни, когда граждане «вынуждены с детьми стоять часами на остановках»:
— Ни выехать нормально в город, ни вернуться домой мы не можем.- Юлия Х.
Сотрудница пресс-службы минтранса Башкирии Диана Бронникова в ответ написала, что ведомство неоднократно проводило мониторинг по маршруту №171 «в рамках своих компетенций»:
— …перевозчику выдано предостережение о недопустимости нарушений в работе маршрута. — пресс-служба Министерства транспорта Республики Башкортостан.
Для решения проблемы сотрудница минтранса рекомендовала обратиться в республиканскую прокуратуру.
Перевозчиком по маршруту №171 является ООО «Альянс „СКД“ Александра и Николая Струевых (владеют 51% и 49% уставного капитала соответственно). Александр Струев владеет также придорожным кафе „Карат“ в селе Жуково и трактиром „Сергеевский“ (принадлежит подконтрольной Струеву фирме „Форсаж“). Николай Струев — совладелец „Карата“ и бенефициар ООО „Формат“. Ранее „Альянс СКД“ заявлял о планах по строительству железнодорожного пересадочного узла в Дёме.