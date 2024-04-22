Жители Башкирии стали больше разводиться и меньше жениться

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
За первые два месяца 2024 года в Башкирии выросло число разводов. Об этом говорят данные Росстата.
Выяснилось, что с января по февраль в республике развелись 2,7 тыс пар — это на 300 случаев больше, чем за первые два месяца прошлого года. По росту числа расторжений браков Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе.
В то же время количество новых семей в республике уменьшилось. С января по февраль в Башкирии появилось 2,1 тыс новых пар. Среди регионов ПФО лучшие показатели по росту количества бракосочетаний — в Удмуртской республике (+7,8%).
Недавно мы выяснили, что как изменился баланс прибыли и оттока населения в Башкирии. Выяснилось, что в республике стало меньше почти на 6 тыс человек.