В Уфе водитель лишился автомобиля за пьяную езду

Нарушитель находился в рулем «ВАЗ» четырнадцатой модели в пьяном состоянии. Сотрудники ГИБДД сумели задержать мужчину с помощью видеоролика, который доказывал, что водитель не просто управлял транспортным средством под алкоголем, а делал это с пассажирами на капоте.