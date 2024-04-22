mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

В Башкирии у местного жителя конфисковали машину за вождение в нетрезвом виде

В Уфе водитель лишился автомобиля за пьяную езду

22 апреля 2024, 04:37
Фото: 1MI

В Башкирии у местного жителя конфисковали машину за вождение в нетрезвом виде

Он управлял авто в людьми на капоте.

Нарушитель находился в рулем «ВАЗ» четырнадцатой модели в пьяном состоянии. Сотрудники ГИБДД сумели задержать мужчину с помощью видеоролика, который доказывал, что водитель не просто управлял транспортным средством под алкоголем, а делал это с пассажирами на капоте.

Инспекторы дорожной полиции составили в отношении автомобилиста административные материалы о нарушении правил перевозки детей, а также тонированных стеклах.

Читайте также:
Уфимец спешил на смотровую площадку и нарушил закон
#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Башкирии серьезно похолодает
Сегодня, 03:21
В Башкирии началась шестидневная рабочая неделя
Сегодня, 04:01
В Уфе сворачивают штаб по поиску двоих пропавших подростков
Сегодня, 03:41
В Уфе за неделю родились 174 ребенка
Сегодня, 03:28
Призывнику из Башкирии отказали в компенсации за участие в СВО
Вчера, 11:34
В Башкирии спасли собаку, провалившуюся в водопроводный люк
Вчера, 09:49
"