В Уфе водитель лишился автомобиля за пьяную езду

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:52
Нарушитель находился в рулем «ВАЗ» четырнадцатой модели в пьяном состоянии. Сотрудники ГИБДД сумели задержать мужчину с помощью видеоролика, который доказывал, что водитель не просто управлял транспортным средством под алкоголем, а делал это с пассажирами на капоте.
Инспекторы дорожной полиции составили в отношении автомобилиста административные материалы о нарушении правил перевозки детей, а также тонированных стеклах.