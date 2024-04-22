В Уфе пропал 43-летний мужчина

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» объявили об исчезновении 43-летнего Александра Байрамова. Известно, что мужчина пропал в Уфе еще в субботу, 20 апреля.
Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы черные с сединой на висках, глаза темно-карие. Одежда: черная куртка, белая футболка, темные брюки, черные кроссовки.
Волонтеры просят обратить внимание на ориентировку на Александра Байрамова и сообщать любую информацию о нем по телефону «горячей линии» 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.