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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

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Updated Сегодня, 18:19

В Уфе пропал 43-летний мужчина

В Уфе пропал 43-летний мужчина

22 апреля 2024, 18:14
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан
Житель республиканской столицы не дает о себе знать с субботы, 20 апреля, сообщают поисковики «Лиза Алерт»

Волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» объявили об исчезновении 43-летнего Александра Байрамова. Известно, что мужчина пропал в Уфе еще в субботу, 20 апреля.

Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы черные с сединой на висках, глаза темно-карие. Одежда: черная куртка, белая футболка, темные брюки, черные кроссовки.

Волонтеры просят обратить внимание на ориентировку на Александра Байрамова и сообщать любую информацию о нем по телефону «горячей линии» 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

#Юлия Литвиненко#Происшествия#Поиски#Пропажа#Лиза Алерт
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