В Уфе активисты просят помощи для пса с печальной судьбой

Сейчас собаке срочно ищут новый дом и любящего, заботливого хозяина, об этом рассказывают активисты. Проблема в том, что передержка оплачена только на определенный срок, её хватит на 2-3 дня. На большее попросту нет денег. Содержание обходится почти в 6000 рублей за неделю.