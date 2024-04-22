В Уфе активисты просят помощи для пса с печальной судьбой

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Женщина, приютившая привязанную тряпками к дереву собаку, отказалась от питомца. Об этом рассказали зоозащитники.
История с собакой началась в сентябре 2023 года, когда животное нашли привязанным тряпкой к дереву. Инцидент произошёл в лесу в уфимском микрорайоне Инорс. Неравнодушные уфимцы отвязали пса и увезли в ветеринарную клинику. Там Фореста (так зовут пса) осмотрели, оказали необходимую помощь и стали искать собаке хозяина.
На предложение забрать домой брошенное животное откликнулась жительница Зубово. Вскоре собаку отвезли к женщине домой, но через некоторое время она внезапно передумала и попросила забрать бедолагу. В итоге собаку пришлось привезти на платную передержку.
Совершенно посторонние люди пожертвовали свои деньги на кастрацию животного и все важные прививки. В это время, дважды преданный своими хозяевами пёс, и получил кличку Форест.
— Какая печальная судьба у пёселя. Жалко собаку. Зачем заводить, если не уверен, что справишься. Зло берёт от таких людей.
— Какой хороший четвероногий друг! К сожалению, не могу забрать, есть у самого собака и кошка. Что за нелюди, которые бросают тех, кого приручили!
— Читаю и слёзы на глазах наворачиваются. Как можно быть такими бессердечными. Желаю, чтобы нашелся то доброе сердце, которое приютит этого милаху.
— делятся мнениями об истории уфимцы.
Сейчас собаке срочно ищут новый дом и любящего, заботливого хозяина, об этом рассказывают активисты. Проблема в том, что передержка оплачена только на определенный срок, её хватит на 2-3 дня. На большее попросту нет денег. Содержание обходится почти в 6000 рублей за неделю.
Если среди жителей республики найдутся желающие приютить Фореста, активисты просят связаться с ними как можно скорее.
Вчера стало известно о том, что в Белорецке местные жители пришли на помощь собаке, провалившейся в люк с высоты в 3 метра.