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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Башкирии получила продолжение история с псом, которого привязали к дереву

В Уфе активисты просят помощи для пса с печальной судьбой

22 апреля 2024, 11:51
Фото: 1MI

В Башкирии получила продолжение история с псом, которого привязали к дереву

Собака до сих пор не нашла нового хозяина.

Женщина, приютившая привязанную тряпками к дереву собаку, отказалась от питомца. Об этом рассказали зоозащитники.

История с собакой началась в сентябре 2023 года, когда животное нашли привязанным тряпкой к дереву. Инцидент произошёл в лесу в уфимском микрорайоне Инорс. Неравнодушные уфимцы отвязали пса и увезли в ветеринарную клинику. Там Фореста (так зовут пса) осмотрели, оказали необходимую помощь и стали искать собаке хозяина.

На предложение забрать домой брошенное животное откликнулась жительница Зубово. Вскоре собаку отвезли к женщине домой, но через некоторое время она внезапно передумала и попросила забрать бедолагу. В итоге собаку пришлось привезти на платную передержку.

Фото: Фотография из домового чата

Совершенно посторонние люди пожертвовали свои деньги на кастрацию животного и все важные прививки. В это время, дважды преданный своими хозяевами пёс, и получил кличку Форест.

— Какая печальная судьба у пёселя. Жалко собаку. Зачем заводить, если не уверен, что справишься. Зло берёт от таких людей.
— Какой хороший четвероногий друг! К сожалению, не могу забрать, есть у самого собака и кошка. Что за нелюди, которые бросают тех, кого приручили!
— Читаю и слёзы на глазах наворачиваются. Как можно быть такими бессердечными. Желаю, чтобы нашелся то доброе сердце, которое приютит этого милаху.

— делятся мнениями об истории уфимцы.

Сейчас собаке срочно ищут новый дом и любящего, заботливого хозяина, об этом рассказывают активисты. Проблема в том, что передержка оплачена только на определенный срок, её хватит на 2-3 дня. На большее попросту нет денег. Содержание обходится почти в 6000 рублей за неделю.

Если среди жителей республики найдутся желающие приютить Фореста, активисты просят связаться с ними как можно скорее.

Вчера стало известно о том, что в Белорецке местные жители пришли на помощь собаке, провалившейся в люк с высоты в 3 метра.

В Башкирии спасли собаку, провалившуюся в водопроводный люк
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#Инна Горина#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Собаки#Инорс#Спасение собаки#Зоозащита
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