В школе в Башкирии более 30 лет не делали ремонт: жители обратилась к властям

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Школа №18 в Ишимбае была построена еще в 1991 году. С того момента в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Родители учащихся школы уже не первый год обивают пороги местной администрации и регионального Минобра с просьбой отремонтировать здание школы.
По их словам, из деревянных окон дует, на стенах — следы от подтеков, на полу — заплатки из линолеума. Во время дождей вода с потолка льется потоком.
— В кабинетах холодно, дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде. Ни о каком горячем питании речи тоже не идет. В столовой настолько холодно, что еда быстро остывает. Даже мебель ребятам досталась списанная из других школ, — рассказывают местные жители.
Несмотря на многочисленные обращения родителей школьников, чиновники продолжали бездействовать. В связи с этим родителям пришлось обратиться на прямую линию с президентом.
Как сообщает Народный фронт, состояние школы действительно удручающее. Уже направлен запрос министру образования республики с призывом запланировать ремонт в школе №18 г. Ишимбая в приоритетном порядке.