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Updated Сегодня, 11:05

В школе в Башкирии более 30 лет не делали ремонт: жители обратилась к властям

В школе в Башкирии более 30 лет не делали ремонт: жители обратилась к властям

22 апреля 2024, 10:55
Фото: 1MI
Дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде, а во время дождей вода льется с потолка потоком, сообщает Народный фронт РБ со ссылкой на родителей учеников.

Школа №18 в Ишимбае была построена еще в 1991 году. С того момента в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Родители учащихся школы уже не первый год обивают пороги местной администрации и регионального Минобра с просьбой отремонтировать здание школы.

По их словам, из деревянных окон дует, на стенах — следы от подтеков, на полу — заплатки из линолеума. Во время дождей вода с потолка льется потоком.

— В кабинетах холодно, дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде. Ни о каком горячем питании речи тоже не идет. В столовой настолько холодно, что еда быстро остывает. Даже мебель ребятам досталась списанная из других школ, — рассказывают местные жители.

Несмотря на многочисленные обращения родителей школьников, чиновники продолжали бездействовать. В связи с этим родителям пришлось обратиться на прямую линию с президентом.

Как сообщает Народный фронт, состояние школы действительно удручающее. Уже направлен запрос министру образования республики с призывом запланировать ремонт в школе №18 г. Ишимбая в приоритетном порядке.

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#Азамат Нухов#Уфа#Новости Башкирии#Школы#Ремонт школы
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